В Петербурге впервые за долгое время зафиксировали снижение потребительских цен

В мае в Санкт-Петербурге впервые за продолжительное время зафиксировали снижение потребительских цен. По данным Банка России, стоимость товаров и услуг в городе уменьшилась на 0,06%, тогда как в среднем по стране цены выросли на 0,17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инфляция в Петербурге замедлилась ниже среднероссийского уровня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Инфляция в Петербурге замедлилась ниже среднероссийского уровня

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Годовая инфляция в Северной столице также замедлилась — до 4,7% против общероссийского уровня в 5,31%.

Основной вклад в снижение внесли продукты питания. За месяц они подешевели на 0,76%: сезонное поступление овощей и фруктов привело к снижению цен в этой категории на 5,26%, также уменьшилась стоимость яиц — на 1,7%.

При этом отдельные продукты продолжили дорожать. Так, сахар прибавил 1,6% из-за роста затрат производителей на логистику и упаковку, масла подорожали на 1,4%, а услуги общественного питания — на 0,3%.

Непродовольственные товары в целом стали дешевле на 0,3%. Снижение цен затронуло электронику, обувь, инструменты и парфюмерию. Одновременно выросли цены на бытовую химию — моющие и чистящие средства прибавили 1,3%.

Услуги, напротив, продолжили дорожать — рост составил 1,1% за месяц. Среди основных факторов аналитики выделяют начало высокого туристического сезона: в городе выросли цены на размещение в отелях и гостиницах, а также увеличилась стоимость железнодорожных билетов на конец июня из-за сезонной индексации тарифов.

Матвей Николаев