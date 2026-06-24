В регионах начали вводить ограничения на продажу бензина

Власти ряда российских регионов начали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС. Не стала исключением и Самарская область. Хронология событий и комментарии региональных властей — в подборке «Ъ-Волга».

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил 24 июня, что в регионе на две недели введены ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей. На АЗС можно теперь приобрести до 40 л бензина и до 100 л дизеля. Отпуск топлива в канистры и другие емкости останавливается. Ограничения не коснутся стратегических отраслей региональной экономики. В понедельник, 22 июня, губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании областного правительства поручил УФАС проконтролировать цены на топливо.

По данным региональных властей, крупные сетевые АЗС работают без ограничений. У независимых АЗС возросла нагрузка по объему отгрузки у крупных компаний, однако и эта ситуация должна стабилизироваться.

Также стало известно, что дефицит бензина на АЗС и рост цен на топливо стали причиной роста интереса к установке газобаллонного оборудования (ГБО). В самарских сервисах ГБО увеличилось число заявок, из-за чего приходится выбирать даты в следующем месяце. Роста цен на установку ГБО пока не наблюдается, однако в дальнейшем все будет зависеть от поставщиков оборудования и комплектующих.

Ульяновский обком КПРФ 23 июня в своем Telegram-канале распространил заявление по ситуации с наличием бензина на АЗС. В нем отмечается, что «в последний месяц на территории Ульяновской области, как и во многих других регионах России, сложилась сложная ситуация на рынке моторного топлива», на многих АЗС региона фиксируется острый дефицит топлива, приводящий к ограничению времени работы АЗС, а также к большим очередям. При этом на многих АЗС, наблюдается необоснованный и стремительный рост розничных цен на бензин и дизельное топливо, «который уже превысил уровень официальной инфляции», «стоимость литра 95-го бензина в некоторых районах области, особенно на “частных” АЗС, приближается к 100 руб.». Обком полагает, что наряду с объективной нехваткой топлива имеются признаки искусственного создания дефицита, когда топливо покупается в больших объемах, значительно превышающих личные потребности, с целью последующей перепродажи и спекулятивного взвинчивания цен.

Обком, обращаясь к федеральной и региональной власти, предложил заморозить цены на бензин и дизтопливо, провести проверку деятельности АЗС на предмет соблюдения антимонопольного законодательства и потребовать от АЗС до стабилизации ситуации ограничить объем топлива, отпускаемого на один автомобиль.

Пока в Ульяновской области ситуация на рынке розничной торговли нефтепродуктами остается напряженной. Так, утром во вторник в Заволжском районе Ульяновска целый ряд АЗС (в первую очередь АЗС «Татнефти» и частные АЗС) был закрыт из-за отсутствия бензина. На других АЗС скапливались длинные очереди. Жители ряда районов ездят заправляться в соседнюю Самарскую область.

В Оренбургской области впервые об ограничениях стало известно 12 июня от сети АЗС «Татнефть». Несколько дней на точках можно было заправить автомобиль либо бензином до 30 литров в чек, либо дизельным топливом до 40 литров. Лимит для грузовиков остановился на отметке в 200 л. 17 июня АЗС вернулись в штатный режим работы, до сих пор сохранив ограничения на выдачу АИ-95. Ухудшения ситуации не наблюдается, однако растут цены как на бензин, так и на газ (пропан, бутан).