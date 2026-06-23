Ульяновский обком КПРФ просит власти принять меры по ситуации с бензином

Во вторник Ульяновский обком КПРФ в своем Telegram-канале распространил заявление по ситуации с наличием бензина на АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В заявлении отмечается, что «в последний месяц на территории Ульяновской области, как и во многих других регионах России, сложилась сложная ситуация на рынке моторного топлива», на многих АЗС региона фиксируется острый дефицит топлива, приводящий к ограничению времени работы АЗС, а также к большим очередям. При этом на многих АЗС, наблюдается необоснованный и стремительный рост розничных цен на бензин и дизельное топливо, «который уже превысил уровень официальной инфляции», «стоимость литра 95-го бензина в некоторых районах области, особенно на “частных” АЗС, приближается к 100 руб.». Обком полагает, что наряду с объективной нехваткой топлива имеются признаки искусственного создания дефицита, когда топливо покупается в больших объемах, значительно превышающих личные потребности, с целью последующей перепродажи и спекулятивного взвинчивания цен.

Обком, обращаясь к федеральной и региональной власти, предложил заморозить цены на бензин и дизтопливо, провести проверку деятельности АЗС на предмет соблюдения антимонопольного законодательства и потребовать от АЗС до стабилизации ситуации ограничить объем топлива, отпускаемого на один автомобиль.

Пока в Ульяновской области ситуация на рынке розничной торговли нефтепродуктами остается напряженной. Так, утром во вторник в Заволжском районе Ульяновска целый ряд АЗС (в первую очередь АЗС «Татнефти» и частные АЗС) был закрыт из-за отсутствия бензина. На других АЗС скапливались длинные очереди.

Андрей Васильев, Ульяновск