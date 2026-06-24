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В Самарской области вырос спрос на газобаллонное оборудование

Дефицит бензина на АЗС и рост цен на топливо стали причиной роста интереса к установке газобаллонного оборудования (ГБО). В самарских сервисах ГБО увеличилось число заявок, из-за чего приходится выбирать даты в следующем месяце.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Роста цен на установку ГБО пока не наблюдается, однако в дальнейшем все будет зависеть от поставщиков оборудования и комплектующих.

Участники рынка отмечают, что сдерживающими факторами установки ГБО является относительно высокая стоимость, необходимость документального внесения изменений в конструкцию машины, регулярная проверка оборудования, а также рост цен на газ.

Евгений Чернов