В Самарской области вырос спрос на газобаллонное оборудование
Дефицит бензина на АЗС и рост цен на топливо стали причиной роста интереса к установке газобаллонного оборудования (ГБО). В самарских сервисах ГБО увеличилось число заявок, из-за чего приходится выбирать даты в следующем месяце.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Роста цен на установку ГБО пока не наблюдается, однако в дальнейшем все будет зависеть от поставщиков оборудования и комплектующих.
Участники рынка отмечают, что сдерживающими факторами установки ГБО является относительно высокая стоимость, необходимость документального внесения изменений в конструкцию машины, регулярная проверка оборудования, а также рост цен на газ.