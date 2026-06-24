В Самарской области на две недели вводят ограничения на продажу топлива для легковых автомобилей

В Самарской области для легковых автомобилей будет действовать ограничение на покупку топлива: до 40 л бензина, до 100 л дизеля. Отпуск топлива в канистры и другие емкости останавливается. Ограничения вводятся на две недели, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Временные ограничения не коснутся стратегических отраслей нашей экономики. Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не попадают под это регулирование. Они будут в полном объеме обеспечены топливом. Добавлю, что все АЗС, включая сеть “Татнефть”, возобновили свою работу», — отмечает глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, если ситуация будет стабилизироваться более быстрым темпом, то ограничения будут отменены раньше. Самарская область — регион, «в котором представлены все вертикально интегрированные компании, большой рынок независимых АЗС, поэтому обеспечение топливом находится на стабильном уровне».

«Теперь о стоимости топлива. Мы видим, что крупные компании выдерживают цены на уровне двухмесячной давности. А некоторые независимые АЗС, с учетом особенностей закупок текущего периода, принимают решения о повышении цен. Сегодня дал поручение правительству региона по согласованию с прокуратурой Самарской области подготовить ряд решений, которые будут направлены на ограничение в части роста стоимости топлива на независимых заправочных станциях, чтобы исключить спекулятивный подъем цен», — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева