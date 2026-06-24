Зерно из Ленобласти впервые отправили в Зимбабве, Камерун и Иран

Впервые зерно из портов Ленинградской области отправили в Зимбабве, Камерун и Иран. География экспорта через балтийские порты расширяется, сообщили в пресс-службе федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК», находится в ведении Россельхознадзора).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поставки зерна из Ленинградской области осуществлялись в 20 стран мира

Фото: ФГБУ «ЦОК АПК» Поставки зерна из Ленинградской области осуществлялись в 20 стран мира

Фото: ФГБУ «ЦОК АПК»

Всего с начала 2026 года из портов Ленинградской области под контролем специалистов отгружено более 1 млн тонн зерна и продуктов переработки — на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основу экспорта составили пшеница (823 тыс. тонн, 78% от общего объема) и ячмень (184 тыс. тонн). За рубеж также отправлялись семена льна, гороховая крупа, подсолнечный шрот и мука.

Поставки зерна из Ленинградской области осуществлялись в 20 стран мира в Африке, Европе, Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В тройке лидеров по объемам закупок — Марокко, Израиль и Мексика. Доля африканских стран в общем объеме достигла 58%, при этом 10 государств континента регулярно закупают зерно из портов региона. Все партии прошли проверку по требованиям импортеров.

Карина Дроздецкая