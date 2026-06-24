Эрдоган положительно оценил слова Путина о готовности к переговорам с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «очень положительно» оценил заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей. О готовности к переговорам Владимир Путин сообщил накануне на совещании с членами правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в октябре 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На пресс-конференции после заседания парламентской фракции Партии справедливости и развития, которую основал Реджеп Тайип Эрдоган, журналисты спросили его, какое у него отношение к высказыванию Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной по стамбульским договоренностям. «Очень положительное»,— сказал господин Эрдоган (цитата по ТАСС).

Речь идет о договоренностях, которые Россия и Украина выработали на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они включали в себя предварительные условия и принципы прекращения огня, в том числе нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. В мае того же года Украина вышла из переговорного процесса.

Последние переговоры России и Украины при посредничестве США прошли в феврале в Абу-Даби. В МИД Турции заявили о готовности предоставить площадку для новых возможных переговоров двух стран.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стамбульские приглашения».