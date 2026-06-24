Эрдоган положительно оценил слова Путина о готовности к переговорам с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «очень положительно» оценил заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей. О готовности к переговорам Владимир Путин сообщил накануне на совещании с членами правительства.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в октябре 2024 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На пресс-конференции после заседания парламентской фракции Партии справедливости и развития, которую основал Реджеп Тайип Эрдоган, журналисты спросили его, какое у него отношение к высказыванию Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной по стамбульским договоренностям. «Очень положительное»,— сказал господин Эрдоган (цитата по ТАСС).
Речь идет о договоренностях, которые Россия и Украина выработали на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Они включали в себя предварительные условия и принципы прекращения огня, в том числе нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. В мае того же года Украина вышла из переговорного процесса.
Последние переговоры России и Украины при посредничестве США прошли в феврале в Абу-Даби. В МИД Турции заявили о готовности предоставить площадку для новых возможных переговоров двух стран.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стамбульские приглашения».
Озвученная Владимиром Путиным готовность к переговорам с Украиной на основе стамбульских договорённостей отсылает к событиям марта 2022 года, когда на переговорах в Стамбуле делегации обеих стран выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включая нейтральный статус Украины и гарантии её безопасности. Однако уже в мае 2022 года Украина вышла из переговорного процесса, а Владимир Путин заявлял, что украинские власти "выбросили это все на свалку истории" под влиянием Запада. В течение 2024-2025 годов президент России неоднократно возвращался к этой теме, подчёркивая, что Москва готова вернуться к переговорному процессу именно на базе стамбульских соглашений.
В дальнейшем, помимо Турции, разные посредники, включая США, Китай и Бразилию, предлагали свои площадки и планы для урегулирования российско-украинского конфликта. Например, в феврале 2026 года в Абу-Даби, при посредничестве ОАЭ, прошли переговоры делегаций России, США и Украины, где основной темой стало мирное урегулирование. Кроме того, в конце 2025 года США обсуждали с Украиной план урегулирования конфликта, включающий два этапа: ограничение зоны боевых действий и заключение "более широкого соглашения". Россия заявляла о готовности к переговорам, но при этом украинская сторона не всегда демонстрировала готовность к диалогу.