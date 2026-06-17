Стамбульские приглашения

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетил Москву, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Одной из ключевых тем консультаций был конфликт вокруг Украины. Сергей Лавров выразил озабоченность попытками украинской стороны устраивать провокации с зерновозами и танкерами в Черном море, а также угрозам терактов против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Сергей Шойгу отметил, что украинский конфликт можно было завершить еще весной 2022 года Стамбульскими соглашениями, если бы в процесс не вмешались западные страны. Хакан Фидан, в свою очередь, заверил, что Турция готова была бы снова принять российско-украинские переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу (справа) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Встреча секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу (справа) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На повестке двухдневного визита Хакана Фидана в Россию было множество тем, как двусторонних (торгово-экономическое сотрудничество, энергетика, туризм), так и международных (обстановка в Персидском заливе, Ливане, Палестине, Сирии, Ливии и на Южном Кавказе), но одной из ключевых была Украина. Говоря о ситуации в Черноморском регионе на пресс-конференции по итогам переговоров, Сергей Лавров заявил, что «попытки киевского режима устраивать провокации и с судами, везущими (из России.— “Ъ”) зерно в Турецкую Республику, и с танкерами, а также постоянные угрозы террористических актов против газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" вызывают озабоченность».

«Ценим дипломатические усилия Турции в контексте усилий по урегулированию ситуации вокруг Украины,— продолжил он.— Напомнили нашим турецким коллегам, что для того, чтобы урегулирование было устойчивым, долгосрочным и надежным, необходимо решить проблему искоренения первопричин этого кризиса, включая втягивание Украины в НАТО, вопреки всем заверениям, обещаниям и решениям ОБСЕ».

Не менее важно, по его словам, добиться полного восстановления и соблюдения законных прав русского и русскоязычного населения на территориях, которые остаются под контролем Киева, и восстановления полных прав канонической Украинской православной церкви.

Главу МИД РФ попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского о том, что он предлагал президенту Владимиру Путину провести встречу на полях саммита G7 во Франции. «Он занимается "мегафонной дипломатией", объявляет все публично, как недавно отправил хамское послание президенту Путину,— ответил Сергей Лавров.— Он играет на публику, привык на нее играть. Ну, и еще на фортепиано». Это был намек министра на одно из выступлений Зеленского на КВН, где тот, спустив штаны, играет на фортепиано без помощи рук.

Сергей Шойгу в ходе встречи с Хаканом Фиданом напомнил, что весной 2022 года Москва и Анкара предприняли активные усилия для урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем. «В то время и Россия, и Турция сделали все, чтобы Стамбульское соглашение было подготовлено и могло быть реализовано… Если бы не то вмешательство со стороны Запада, у нас тогда были все возможности завершить эту работу»,— отметил Шойгу, отсылая к интервенции США и Великобритании, которые убедили Украину не заключать соглашений с Россией.

При этом Сергей Шойгу подчеркнул, что власти РФ ценят участие Турции в создании механизма Черноморского соглашения о поставках продовольствия.

«Тогда и Россия, и Турция полностью выполнили свои обязательства… В то время Турция старалась сделать все для того, чтобы не допустить увеличения голодающих в мире, к чему стремилась и Россия… Единственный, третий, участник наших договоров так и не смог выполнить обязательства, взятые на себя. Я говорю об организации ООН и господине (Антониу.— “Ъ”) Гутеррише (генеральном секретаре ООН.— “Ъ”)»,— пояснил он.

Зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивала, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна. По данным ООН на 15 июля 2023 года, Черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать более 32 млн тонн зерна. Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализацией части зерновой сделки, касающейся российской продукции. 17 июля 2023 года Россия приостановила участие в зерновой сделке, объяснив это тем, что российская часть соглашения не была выполнена.

Хакан Фидан заверил, что Турция «готова сделать все возможное и от нее зависящее» для урегулирования украинского конфликта. «Это касается и возможной посреднической роли, и предоставления площадки (для переговоров.— “Ъ”)»,— уточнил он. По его словам, эскалация украинского кризиса может привести «к дальнейшему разрастанию войны». «Поэтому необходимо делать все возможное, чтобы ее завершить»,— отметил он.

Из Москвы Хакан Фидан вылетел в Казань, где его, как ожидалось, его на полях саммита Россия—АСЕАН примет Владимир Путин.

Елена Черненко