Экс-начальник челябинского УМВД не смог восстановиться на службе

Центральный районный суд Челябинска не стал удовлетворять требования бывшего начальника УМВД России по Челябинску Андрея Меньшенина о восстановлении его на службе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Господин Меньшенин подавал гражданский иск к МВД России, ГУ МВД России по Челябинской области, желая признать незаконным увольнение со службы. Его лишили полномочий в декабре 2025 года, после отстранения от службы в октябре на время служебной проверки. Примерно в то же время, 8 октября, сотрудники УФСБ России по региону задержали бывшего заместителя начальника городского отдела Госавтоинспекции Олега Жиляева по подозрению в получении взяток и превышении должностных полномочий.

В марте этого года суд отказался восстанавливать на службе супругу Андрея Меньшенина Ирину Меньшенину, в отношении которой тоже проводили проверку в октябре 2025-го. В региональном полицейском главке она работала начальником финансово-экономического отдела Центра хозяйственного и сервисного обеспечения. В 2024–2025 годах этим центром руководил Александр Гайде, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Виталина Ярховска