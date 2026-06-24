В России бронирования отелей снизились на 16% в июне
Число бронирований отелей в среднем по России в июне снизилось на 16% в годовом измерении. Наиболее привлекательными для туристов остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
«По данным сервиса для отелей TravelLine, с 9 по 23 июня число бронирований отелей в среднем по всем российским регионам снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена на размещение по рынку снизилась на 1%, до 10 080 руб. за двухместный номер», — говорится в сообщении.
Как отметили в РСТ, по Москве и Санкт-Петербургу показатель снижения спроса лучше средних показателей рынка — 5% и 9% соответственно, а по Краснодарскому краю — хуже (-24%). На Кубани снижение числа бронирований охватывает все категории размещения. Вместе с тем в регионе заметно вырос процент отказов от бронирований — 45% вместо 30% в 2025 году, отметили в РСТ. Однако картина на разных курортах сильно различается. В заметном минусе бронирование Азовского побережья, Туапсе, менее ощутимо — в Геленджике.
В десятку лидеров спроса на бронирование отелей входят также Московская область, Татарстан, Свердловская область, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Ярославская области, добавили в РСТ. Из топ-10 выпал Крым — в апреле он занимал седьмую позицию.
Совокупный объем бронирований отдыха в России с 1 по 18 июня упал на 12% год к году, подсчитали ранее в туроператоре «Алеан». В Travelata.ru зафиксировали снижение продаж на 25%. При этом вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценил сокращение бронирований на внутреннем рынке в январе—июне на уровне 5–6%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Вместо под солнцем».
Снижение спроса на гостиничные бронирования в России в июне 2026 года вписывается в общую тенденцию падения спроса на внутренний туризм в стране, которая наблюдалась и ранее. Например, в мае-сентябре 2025 года количество организованных бронирований в России упало на 13% год к году. Снижение спроса фиксировалось и в первом квартале 2026 года: на 15% в санаториях и на 10% в обычных отелях. В целом, по итогам июня-августа 2025 года, хотя количество бронирований отелей в России увеличилось на 3,9%, рост числа реализованных номеро-ночей оказался скромнее — лишь 1,1%, что указывает на коррекцию спроса после нескольких лет активного роста.
Помимо объективных причин, таких как сокращение майских праздников и прохладная погода весной 2026 года, на снижение спроса влияют и другие факторы. Среди них — укрепление рубля в 2025 году, которое сделало зарубежные поездки более доступными, а также высокая инфляция, повлиявшая на покупательскую способность и себестоимость гостиничных услуг в России. Также отмечалось, что на активность туристов внутри России влияет негативный информационный фон, например, новости о нехватке бензина и изменениях в движении поездов, которые привели к потере 35% бронирований в Крым на июньские праздники 2026 года. Аналогично, в 2025 году на спрос повлиял разлив мазута в Керченском проливе, из-за которого были закрыты пляжи в Анапе и Темрюке, что привело к отмене 10% запланированных поездок и снижению спроса на отели Анапы на 50–85%.