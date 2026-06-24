В России бронирования отелей снизились на 16% в июне

Число бронирований отелей в среднем по России в июне снизилось на 16% в годовом измерении. Наиболее привлекательными для туристов остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«По данным сервиса для отелей TravelLine, с 9 по 23 июня число бронирований отелей в среднем по всем российским регионам снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средняя цена на размещение по рынку снизилась на 1%, до 10 080 руб. за двухместный номер», — говорится в сообщении.

Как отметили в РСТ, по Москве и Санкт-Петербургу показатель снижения спроса лучше средних показателей рынка — 5% и 9% соответственно, а по Краснодарскому краю — хуже (-24%). На Кубани снижение числа бронирований охватывает все категории размещения. Вместе с тем в регионе заметно вырос процент отказов от бронирований — 45% вместо 30% в 2025 году, отметили в РСТ. Однако картина на разных курортах сильно различается. В заметном минусе бронирование Азовского побережья, Туапсе, менее ощутимо — в Геленджике.

В десятку лидеров спроса на бронирование отелей входят также Московская область, Татарстан, Свердловская область, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Ярославская области, добавили в РСТ. Из топ-10 выпал Крым — в апреле он занимал седьмую позицию.

Совокупный объем бронирований отдыха в России с 1 по 18 июня упал на 12% год к году, подсчитали ранее в туроператоре «Алеан». В Travelata.ru зафиксировали снижение продаж на 25%. При этом вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценил сокращение бронирований на внутреннем рынке в январе—июне на уровне 5–6%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вместо под солнцем».