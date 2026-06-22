Спрос на внутренний туризм в июне сократился на 12%

Совокупный объем бронирований отдыха в России с 1 по 18 июня упал на 12% год к году, подсчитали в туроператоре «Алеан». В Travelata.ru зафиксировали снижение продаж на 25%, в «Слетать.ру» также говорят о падении, но не приводят конкретных цифр. Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин оценивает сокращение бронирований на внутреннем рынке в январе—июне на уровне 5–6%.

Господин Ромашкин отмечает, что средняя глубина бронирований на пляжных направлениях сократилась на четверть — до 14–17 дней вместо прежних 20–30. В OneTwoTrip говорят о выжидательной позиции туристов: 68% гостиничных заказов предполагают заезд в течение недели с момента бронирования, и лишь 11% — более чем через месяц. По данным Travelline, доля отмен бронирований в отелях 7–20 июня достигла 28% против 26% годом ранее.

В «Алеане» связывают динамику с падением интереса к Крыму и Сочи. Спрос на полуостров в июне рухнул на 50% к маю из-за негативного информационного фона — перебоев с поставками топлива, подачей электричества, ж/д сообщением и ограничениями движения на Крымском мосту.

Сочи, по словам представителя «Алеана», теряет туристов из-за нестабильной работы аэропорта: после введения ограничений доля отмен традиционно растет. Директор по маркетингу Traveleta.ru Олег Козырев зафиксировал снижение спроса на Сочи на 30% год к году. Сергей Ромашкин говорит о спаде на 13–14%.

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