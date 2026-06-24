ЦИК разрешил использовать электронное голосование на выборах в Калининградской области

Калининградская область вошла в перечень регионов, где на сентябрьских выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Решение согласовала Центральная избирательная комиссия России, сообщили в областном избиркоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Калининградская область вновь проведет выборы с дистанционным голосованием

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Калининградская область вновь проведет выборы с дистанционным голосованием

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Жители региона смогут воспользоваться онлайн-голосованием на выборах депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Калининградской области, а также на муниципальных выборах, которые пройдут одновременно с ними.

Помимо ДЭГ избирателям будет доступно традиционное голосование в течение трех дней — с пятницы по воскресенье. Также сохранится возможность выбрать любой удобный участок на территории области вне зависимости от места регистрации.

В избиркоме отметили, что дистанционный формат позволит принять участие в голосовании и тем жителям региона, которые в дни выборов будут находиться за пределами области.

Система ДЭГ уже применялась в Калининградской области ранее: впервые — на губернаторских выборах в 2022 году, затем на выборах президента России и губернатора региона в 2024 году, а также на муниципальных кампаниях в 2023 году.

Матвей Николаев