В Петербурге ушел из жизни 100-летний ветеран войны

Скончался участник Великой Отечественной войны Сергей Матвеев. В октябре прошлого года он отметил столетний юбилей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Матвеев ушел на фронт добровольцем в 16 лет

Фото: историяотпервоголица.рф Сергей Матвеев ушел на фронт добровольцем в 16 лет

Фото: историяотпервоголица.рф

Сергей Матвеев ушел на фронт добровольцем в 16 лет. В составе 2-го украинского фронта участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Румынии, Венгрии и Австрии. День Победы встретил в Братиславе. Награжден медалью «За победу над Германией».

После войны более 30 лет проработал в ЦНИИ «Электроприбор» мастером типографии (ведущий государственный научный центр Российской Федерации в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской радиосвязи) на Петроградской стороне. Ветеран часто выступал перед школьниками на уроках мужества. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким ветерана.

Карина Дроздецкая