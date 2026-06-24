ЗакС Петербурга освободил собак-поисковиков волонтеров от ограничений

Парламент в первом чтении принял поправки, выводящие из-под правил содержания животных, используемых в поисково-спасательных работах добровольцами. Ранее исключения действовали только для служебных собак МЧС. Инициативу внес Денис Четырбок после обращения отряда «Экстремум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые нормы могут вступить в силу до конца года

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Новые нормы могут вступить в силу до конца года

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Текст новости: Владельцы таких собак должны иметь удостоверение спасателя. Поправки особенно актуальны в летний сезон, когда работы у поисковиков становится больше. Второе чтение — на следующем заседании. Новые нормы могут вступить в силу до конца года.

Кирилл Конторщиков