ЗакС Петербурга освободил собак-поисковиков волонтеров от ограничений
Парламент в первом чтении принял поправки, выводящие из-под правил содержания животных, используемых в поисково-спасательных работах добровольцами. Ранее исключения действовали только для служебных собак МЧС. Инициативу внес Денис Четырбок после обращения отряда «Экстремум».
Новые нормы могут вступить в силу до конца года
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Текст новости: Владельцы таких собак должны иметь удостоверение спасателя. Поправки особенно актуальны в летний сезон, когда работы у поисковиков становится больше. Второе чтение — на следующем заседании. Новые нормы могут вступить в силу до конца года.