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ЗакС Петербурга освободил собак-поисковиков волонтеров от ограничений

Парламент в первом чтении принял поправки, выводящие из-под правил содержания животных, используемых в поисково-спасательных работах добровольцами. Ранее исключения действовали только для служебных собак МЧС. Инициативу внес Денис Четырбок после обращения отряда «Экстремум».

Новые нормы могут вступить в силу до конца года

Новые нормы могут вступить в силу до конца года

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Новые нормы могут вступить в силу до конца года

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Текст новости: Владельцы таких собак должны иметь удостоверение спасателя. Поправки особенно актуальны в летний сезон, когда работы у поисковиков становится больше. Второе чтение — на следующем заседании. Новые нормы могут вступить в силу до конца года.

Кирилл Конторщиков

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