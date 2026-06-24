Через Ормузский пролив за сутки прошли три судна по коридору ООН
Суда уже начали проходить через Ормузский пролив по маршруту эвакуации, которую организовала Международная морская организация (ИМО) ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя организации.
За последние 12 часов через Ормузский пролив прошли как минимум два сухогруза и одно грузовое судно, отмечает Reuters, ссылаясь на данные отслеживания судов на портале LSEG. Еще как минимум 35 сухогрузов, грузовых и контейнерных судов готовятся пройти через морской коридор.
Вчера ИМО ООН объявила об открытии временного транзитного коридора для эвакуации 11 тыс. моряков, застрявших в Ормузском проливе. Как отмечается, организация «тщательно проверила условия безопасной навигации» для проведения операции и получила гарантии безопасности. Операцию проводят в тесном сотрудничестве с Оманом, Ираном и другими прибрежными государствами, а также с США.
После подписания меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном через пролив смогли пройти 69 судов. По данным FT, более 1,2 тыс. судов с товарами и сырьем на общую сумму около $125 млрд остаются застрявшими в Персидском заливе.
Эвакуация моряков и возобновление судоходства в Ормузском проливе стали возможны после подписания меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном 18 июня. До этого проход судов был фактически заблокирован с конца февраля 2026 года, после начала военной операции США и Израиля. В этот период многие крупнейшие мировые логистические и танкерные компании приостановили движение через пролив, а страховые компании отменили покрытие от военных рисков, что привело к скоплению более 1,2 тысячи судов в Персидском заливе. Некоторые страны, включая Индию, Южную Корею, Великобританию и Францию, предпринимали собственные усилия или обсуждали возможность отправки военных сил для обеспечения безопасности судоходства. В начале марта 2026 года Генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес сообщал, что около 20 тысяч моряков застряли на судах из-за остановки движения в проливе. Ситуация привела к тому, что цена на нефть держалась около 100 долларов за баррель, а многие страны испытывали растущий дефицит топлива. В период блокировки, когда Иран фактически перекрыл судоходство, Тегеран утверждал, что допускает к проходу суда из дружественных стран, таких как Россия, Китай и Индия. В то же время, проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий применение силы против Ирана для разблокировки пролива, был заблокирован Россией, Китаем и Францией. Несмотря на открытие пролива и начало эвакуации, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщало, что уровень угрозы для судов остается «умеренным» из-за оставшихся в проливе мин, и рекомендовало морякам координировать действия с военно-морскими силами США.