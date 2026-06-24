Через Ормузский пролив за сутки прошли три судна по коридору ООН

Суда уже начали проходить через Ормузский пролив по маршруту эвакуации, которую организовала Международная морская организация (ИМО) ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя организации.

За последние 12 часов через Ормузский пролив прошли как минимум два сухогруза и одно грузовое судно, отмечает Reuters, ссылаясь на данные отслеживания судов на портале LSEG. Еще как минимум 35 сухогрузов, грузовых и контейнерных судов готовятся пройти через морской коридор.

Вчера ИМО ООН объявила об открытии временного транзитного коридора для эвакуации 11 тыс. моряков, застрявших в Ормузском проливе. Как отмечается, организация «тщательно проверила условия безопасной навигации» для проведения операции и получила гарантии безопасности. Операцию проводят в тесном сотрудничестве с Оманом, Ираном и другими прибрежными государствами, а также с США.

После подписания меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном через пролив смогли пройти 69 судов. По данным FT, более 1,2 тыс. судов с товарами и сырьем на общую сумму около $125 млрд остаются застрявшими в Персидском заливе.