FT: в Персидском заливе застряло 1,2 тыс. судов с грузами на $125 млрд

Медленное возобновление трафика через Ормузский пролив привело к скоплению в Персидском заливе грузовых судов. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты страховой компании Allianz, сейчас пройти через пролив не могут более 1,2 тыс. судов с товарами и сырьем на общую сумму около $125 млрд.

До начала конфликта США и Израиля с Ираном через пролив проходило около 135 судов в день. На них приходилась пятая часть мировых поставок нефти и газа. За время активных боевых действий и последовавшей за ними блокады пролива более 40 судов, в основном танкеров, были поражены ракетами и беспилотниками, а 14 моряков погибли.

По данным Lloyd’s List Intelligence, после подписания меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном с 14 по 21 июня через пролив смогли пройти 69 судов. Неделей ранее было всего 24 судна. Как отмечает FT, некоторые транспортные компании уже собираются инвестировать в альтернативные маршруты перемещения товаров в район Персидского залива.

Евгений Хвостик