FT: в Персидском заливе застряло 1,2 тыс. судов с грузами на $125 млрд
Медленное возобновление трафика через Ормузский пролив привело к скоплению в Персидском заливе грузовых судов. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты страховой компании Allianz, сейчас пройти через пролив не могут более 1,2 тыс. судов с товарами и сырьем на общую сумму около $125 млрд.
До начала конфликта США и Израиля с Ираном через пролив проходило около 135 судов в день. На них приходилась пятая часть мировых поставок нефти и газа. За время активных боевых действий и последовавшей за ними блокады пролива более 40 судов, в основном танкеров, были поражены ракетами и беспилотниками, а 14 моряков погибли.
По данным Lloyd’s List Intelligence, после подписания меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном с 14 по 21 июня через пролив смогли пройти 69 судов. Неделей ранее было всего 24 судна. Как отмечает FT, некоторые транспортные компании уже собираются инвестировать в альтернативные маршруты перемещения товаров в район Персидского залива.
Фактическая блокировка Ормузского пролива Ираном в ответ на военные действия США и Израиля началась в феврале 2026 года и привела к тому, что судоходство через этот ключевой морской путь было фактически приостановлено. До конфликта через пролив ежедневно проходило около 135 судов. В результате блокады крупные судоходные компании, такие как Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd, COSCO Shipping Holdings Co., Emirates SkyCargo, Norden, NYK Line и Mitsui O.S.K. Lines, приостановили движение или перенаправили суда. Аналитики отмечали, что даже при отсутствии физической блокады угрозы со стороны Ирана и атаки дронов делали проход через пролив чрезвычайно рискованным и дорогим из-за отмены или удорожания страховки от военных рисков.
Пролив имеет огромное значение: через него проходит около 20% мировой торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Затянувшийся конфликт и фактическая блокировка вызвали значительный рост цен на фрахт и страхование, при этом стоимость фрахта супертанкеров с Ближнего Востока в Китай подскочила до максимума за шесть лет. Аналитики опасались, что длительное перекрытие пролива может привести к росту цен на нефть выше $100 за баррель. Кроме того, конфликт уже обошелся мировому бизнесу не менее $25 млрд из-за роста цен на энергоносители и нарушения цепочек поставок.
После подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном 18 июня 2026 года, Ормузский пролив был открыт для судов, подавших заявки, а Иран обязался не взимать плату в течение 60 дней. Однако Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) рекомендовало судам использовать южный маршрут, предупредив, что в проливе остаются мины и военно-морские силы продолжают операцию по разминированию. Это указывает на сохраняющиеся риски и замедленное восстановление трафика.