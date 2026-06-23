Морская организация ООН начала эвакуацию 11 тыс. моряков из Ормузского пролива
Международная морская организация (ИМО) ООН начнет эвакуацию 11 тыс. моряков, застрявших в Ормузском проливе. Об этом заявил генеральный секретарь ИМО Арсений Домингес. Его слова приводит пресс-служба организации.
«Эта крупномасштабная операция будет проведена в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, другими прибрежными государствами в регионе, Соединенными Штатами и морской индустрией, — сказал господин Домингес. — Мы получили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы обеспечить проведение этих операций».
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в ночь на 18 июня. Среди пунктов — открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США в течение 30 дней. По данным The New York Times, в морском коридоре застряло 500 коммерческих судов. Накануне через Ормузский пролив прошли 39 судов, что является рекордным показателем с 1 марта, писал ТАСС.
Эвакуация моряков последовала за длительным периодом нестабильности в Ормузском проливе. Судоходство в проливе было нарушено после того, как 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) запретил передвижение через пролив, влияющий на мировой экспорт нефти и сжиженного природного газа. Этот запрет был вызван отказом США снять морскую блокаду, которую Тегеран считал нарушением действующего до 22 апреля перемирия. В разное время США объявляли о блокаде иранских портов, что также приводило к ответным действиям Ирана по ограничению судоходства.
В период кризиса через пролив проходило значительно меньше судов, чем до военных действий, что приводило к проблемам с логистикой и росту цен на нефть. США, а также их союзники, включая НАТО, неоднократно рассматривали возможность силового решения для открытия пролива. Однако Россия, Китай и Франция блокировали проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал применение силы против Ирана. Также высказывались подозрения о минировании пролива Ираном и существовали опасения, что для полного восстановления стабильных экспортных операций потребуется несколько месяцев из-за повреждения инфраструктуры и необходимости разминирования.