Морская организация ООН начала эвакуацию 11 тыс. моряков из Ормузского пролива

Международная морская организация (ИМО) ООН начнет эвакуацию 11 тыс. моряков, застрявших в Ормузском проливе. Об этом заявил генеральный секретарь ИМО Арсений Домингес. Его слова приводит пресс-служба организации.

«Эта крупномасштабная операция будет проведена в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, другими прибрежными государствами в регионе, Соединенными Штатами и морской индустрией, — сказал господин Домингес. — Мы получили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы обеспечить проведение этих операций».

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в ночь на 18 июня. Среди пунктов — открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады США в течение 30 дней. По данным The New York Times, в морском коридоре застряло 500 коммерческих судов. Накануне через Ормузский пролив прошли 39 судов, что является рекордным показателем с 1 марта, писал ТАСС.