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В Архангельской области ввели штрафы за продажу энергетиков в учреждениях

В Архангельской области ввели штрафы за продажу энергетических напитков в зданиях и помещениях, где работают образовательные, медицинские, спортивные и культурные учреждения. Соответствующие изменения депутаты регионального парламента приняли на очередной сессии.

Архангельские депутаты утвердили наказание за нарушение запрета на продажу энергетиков

Архангельские депутаты утвердили наказание за нарушение запрета на продажу энергетиков

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Архангельские депутаты утвердили наказание за нарушение запрета на продажу энергетиков

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Поправки внесены в областной закон об административных правонарушениях. Теперь за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. В отдельных случаях нарушителям могут ограничиться предупреждением.

Как напомнили в региональном парламенте, еще в конце 2025 года в области полностью запретили продажу энергетиков в детских, молодежных и медицинских организациях. Новые меры направлены на обеспечение исполнения действующих ограничений.

Председатель профильного комитета Александр Фролов отметил, что без механизма ответственности любые запреты остаются формальными, а введение санкций должно повысить эффективность контроля.

Составлять протоколы о нарушениях будут представители исполнительного органа региона, отвечающего за контроль в сфере торговли. Решения о назначении штрафов примут мировые судьи.

Матвей Николаев

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