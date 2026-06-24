В Архангельской области ввели штрафы за продажу энергетиков в учреждениях

В Архангельской области ввели штрафы за продажу энергетических напитков в зданиях и помещениях, где работают образовательные, медицинские, спортивные и культурные учреждения. Соответствующие изменения депутаты регионального парламента приняли на очередной сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архангельские депутаты утвердили наказание за нарушение запрета на продажу энергетиков

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Архангельские депутаты утвердили наказание за нарушение запрета на продажу энергетиков

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Поправки внесены в областной закон об административных правонарушениях. Теперь за нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для физических лиц штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. В отдельных случаях нарушителям могут ограничиться предупреждением.

Как напомнили в региональном парламенте, еще в конце 2025 года в области полностью запретили продажу энергетиков в детских, молодежных и медицинских организациях. Новые меры направлены на обеспечение исполнения действующих ограничений.

Председатель профильного комитета Александр Фролов отметил, что без механизма ответственности любые запреты остаются формальными, а введение санкций должно повысить эффективность контроля.

Составлять протоколы о нарушениях будут представители исполнительного органа региона, отвечающего за контроль в сфере торговли. Решения о назначении штрафов примут мировые судьи.

Матвей Николаев