Для экс-главы антикоррупционного управления новосибирского ГУ МВД требуют 15 лет

15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 345,5 млн руб. прокуратура запросила для бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Новосибирской области Владимира Вялкова по делу о взяточничестве. Кроме того, гособвинитель потребовал лишить подсудимого звания полковника, сообщил «Ъ-Сибирь» источник, знакомый с ходом судебного разбирательства.

Судебный процесс над экс-силовиком, стартовавший в декабре 2024 года, вышел на финишную прямую. Обвинение по делу поддерживает управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе.

Владимиру Вялкову, который находится под стражей с апреля 2024 года, вменяются в вину два эпизода взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Согласно версии следствия, полковник в бытность работы в органах оказывал покровительство производителям нелегального спиртного, а бутлегеры платили ему взятки. Их общий размер составил около 70 млн руб. Бывший полицейский вину отрицает.

Как писал «Ъ-Сибирь», год назад суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества Владимира Вялкова, его родных и доверенных лиц, приобретенного, по данным ведомства, на неподтвержденные доходы. Государству отошли 17 объектов недвижимости и автопарк из дюжины машин, среди которых Porsche Cayenne, Toyota Land Cruiser 200, Range Rover Evoque и BMW X6. Общая сумма конфискованных активов составила около 150 млн руб.

Илья Николаев