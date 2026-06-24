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В Вологодской области при асфальтировании применили высокие технологии

При ремонте участка автодороги Череповец — Белозерск — Липин Бор, ведущей к одному из древнейших городов России, дорожники используют современную технологию укрепления основания. В грунт добавляют цемент или известь, что связывает его в монолитный массив, повышая износостойкость полотна. Объект планируют сдать осенью 2026 года.

Дорога Череповец — Белозерск является одной из ключевых транспортных артерий региона

Дорога Череповец — Белозерск является одной из ключевых транспортных артерий региона

Фото: Правительство Вологодской области

Дорога Череповец — Белозерск является одной из ключевых транспортных артерий региона

Фото: Правительство Вологодской области

«Технология позволяет значительно улучшить свойства дорожной конструкции: покрытие становится более устойчивым к влаге, перепадам температур и высокой нагрузке»,— пояснили в региональном Минтрансе.

После укрепления основания уложат песчано-гравийную смесь, затем верхний слой асфальта и нанесут разметку.

Кирилл Конторщиков

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