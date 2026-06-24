Три петербургских вуза вошли в топ-10 по зарплатам IT-выпускников

ИТМО, СПбГУ и Политех оказались в десятке лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-сфере. Исследование SuperJob и «Роскосмоса» показало, что средний доход молодых специалистов из этих университетов составляет от 240 до 300 тыс. рублей в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рейтинг попал ИТМО, выпускники которого получают по 300 тысяч

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В рейтинг попал ИТМО, выпускники которого получают по 300 тысяч

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Абсолютным лидером рейтинга стал МФТИ — 350 тыс. рублей. ИТМО разделил второе место с МИФИ (по 300 тыс.), сохранив позиции и прибавив 10 тыс. рублей за год. СПбГУ занял четвертую строчку (280 тыс., +10 тыс.), Политех поднялся на седьмую (240 тыс., +20 тыс.). Также в топ-10 вошли ЛЭТИ (8-е место, 210 тыс.) и университет телекоммуникаций (9-е, 200 тыс.).

ГУАП потерял две позиции, опустившись на 14-е место (170 тыс.), а Бонч-Бруевич улучшил позиции, поднявшись на 9-е. Военмех — на 15-м месте (165 тыс.), Технологический институт — на 17-м (155 тыс.). ПГУПС впервые попал в рейтинг, замкнув двадцатку (140 тыс.). Всего в списке 85 вузов из 39 городов. В исследовании учитывались резюме выпускников 2020–2025 годов по IT-специальностям.

Карина Дроздецкая