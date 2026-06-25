С прицелом на экспорт

В Сибири подходит к концу посевная кампания, в ходе которой регионы столкнулись со сложностями: неблагоприятными погодными условиями, включая поздние холода и майские снегопады, ростом цен на горюче-смазочные материалы и нестабильностью цен на зерновые. При этом власти сибирских регионов строят планы увеличения урожаев и развития новых направлений сельскохозяйственного экспорта, который показывает высокие темпы роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на высокий уровень самообеспеченности семенами сибирские аграрии вынуждены приобретать некоторые семена за рубежом, если они не производятся в России из-за природно-климатических условий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Несмотря на высокий уровень самообеспеченности семенами сибирские аграрии вынуждены приобретать некоторые семена за рубежом, если они не производятся в России из-за природно-климатических условий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В полях под снегом и дождем

Май нынешнего года в Сибири отметился перепадами температур, возвращением холодов и снегопадов. Тем не менее в середине июня практически все регионы Сибирского федерального округа отчитались о завершении посевной кампании. Ее ход и темпы, как отметил главный агроном ООО «Авангард» (Юргинский муниципальный округ Кузбасса) Евгений Апальков, осложняли и затягивали резкие перепады температур, обильные дожди и сильные ветры. «Посевная затяжной получилась — в нашей зоне длительное время были дожди, холодно, сеять начали 1 мая рапс, 4 мая — пшеницу, потом были две недели сырости и холода, потом резко наступило тепло, и вредители, хорошо перезимовавшие в многоснежную зиму, напали на посевы. Теперь боремся с этим — расширили технический парк и опрыскиватели, приобрели еще один посевной комплекс»,— описал он сложившуюся ситуацию.

Похожую характеристику посевной в Красноярском крае дала первый заместитель министра сельского хозяйства региона Лариса Белецкая. По ее словам, затяжная весна, дожди и снегопады в конце апреля замедлили начало работ и повлияли на темпы сева, но к таким сложностям в крае подготовились: отрасль была полностью обеспечена, «дефицита запчастей, расходных материалов, ГСМ не было». Несмотря на неустойчивую погоду, в том числе частые и интенсивные осадки, а также промерзание верхнего слоя почвы, темпы весенних полевых работ в Приангарье соответствовали темпам посевной по Сибири в целом, рассказали в минсельхозе Иркутской области. В одном из главных аграрных регионов Сибирского федерального округа — Алтайском крае — ход и темпы посевной определялись погодой третьей декады апреля и мая. Дефицит влаги и низкие температуры корректировали ее ведение, позволив выполнить основной объем посевных работ, отметили в краевом минсельхозе.

О завершении посевной в Туве заявил 15 июня глава республики Владислав Ховалыг. По его данным, яровой сев был проведен на площади 13,5 тыс. га, и перед аграриями стоит задача вырастить более 10 тыс. т зерна, 24 тыс. т картофеля и 4 тыс. т овощей. Значительная часть посевов в Туве возделывается на искусственно орошаемых угодьях, на которых работает 21 поливная система. В Томской области посевная завершилась 19 июня с выполнением плана ярового сева на 100,2%. Первые две декады мая часто было холодно, шли обильные дожди, почвы переувлажнились, и сроки начала весенне-полевых работ сместились, что потребовало увеличения темпов работ и перехода на двухсменный режим труда, отметили в департаменте по социально-экономическому развитию села Томской области.

Со своими семенами

Нацпроектом «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» перед российским АПК поставлена задача увеличить долю использования семян российской селекции по основным сельскохозяйственным культурам до 75% к 2030 году, и почти все сибирские регионы превысили этот уровень. В Новосибирской области доля таких семян уже составляет 80,4% (198,4 тыс. т в физическом объеме), в Омской области — 81,8%, в Иркутской области — 98,3%.

Тем не менее сибирские аграрии вынуждены приобретать некоторые семена за рубежом, если они не производятся в России из-за природно-климатических условий. В Иркутской области это семена кукурузы, овощей открытого грунта, ряда сортов и гибридов кормовых культур, высших репродукций рапса, зерновых, зернобобовых культур и картофеля. В Томской области для сортосмены и сортообновления ежегодно приобретается 3–3,5 тыс. т семян высших репродукций. «Зависимость от иностранной селекции по зерновым, зернобобовым и техническим культурам находится в пределах 15%, однако по овощным культурам наблюдается высокая зависимость от иностранной селекции, вплоть до 100% по отдельным культурам, в частности по капусте»,— рассказал замначальника департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, председатель комитета по экономике, финансам и инвестициям Елена Кириллова.

В Республике Алтай в этом году планируют довести объем семян зерновых культур собственного производства до 5,5 тыс. т, и «доля обеспеченности региона собственными семенами к весенним полевым работам 2027 года составит 50%», сказала и. о. главы минсельхоза региона Наталия Табакаева. По данным ФГИС «Семеноводство», хозяйства Алтайского края были полностью обеспечены семенами всех сельхозкультур. В 30 семеноводческих хозяйствах края производят семена высших репродукций сельхозкультур. Только кукурузу в связи с особенностями производства семян гибридов традиционно приобретают у производителей южных регионов страны. В целом в крае под урожай 2026 года было произведено 52,4 тыс. т семян высших репродукций, в большем числе — алтайской селекции, что в полном объеме позволяет проводить сортосмену и сортообновление.

В ожидании урожая

Пока эксперты не берутся оценивать объемы будущего урожая, отмечая, что до подведения окончательных итогов посевной кампании прогнозы делать преждевременно. В минсельхозе Алтайского края поясняют, что предварительную оценку нового урожая специалисты смогут сделать не ранее середины июля, когда можно будет проанализировать динамику биологического развития растений с учетом погодного фактора.

Однако определенные целевые показатели, планы и ожидания есть. Так, например, в Омской области валовый сбор зерна прогнозируется на уровне 3 млн т (в прошлом году в регионе был рекордный урожай в 4,2 млн т), в Республике Алтай планируют заготовить порядка 152 тыс. т кормовых единиц (не ниже уровня 2025 года), а в Иркутской области прогнозируют незначительное снижение объемов производства зерновых и зернобобовых, овощей открытого грунта и картофеля, а также рост производства маслосемян. По заявлению главы Тувы Владислава Ховалыга, в планах увеличить урожай зерновых относительно сборов прошлых лет более чем в два раза, по картофелю — в полтора раза, по овощам — на 20%.

На урожайность влияет очень много факторов, отмечает главный агроном ООО «Авангард» Евгений Апальков. По его словам, «именно в нашей зоне, если в течение недели пройдут дожди, то урожайность, конечно, может увеличиться, и только в конце июля будет более точное понимание, что и как». Замминистра сельского хозяйства Красноярского края Лариса Белецкая отмечает такие «негативные моменты, как нестабильное ценообразование на зерновые, рост цен на ГСМ и их нехватка, снижение закупочных цен на молоко». Власти края проводят мониторинг потребностей в ГСМ и рекомендуют хозяйствам заключать прямые договоры с производителями топлива. «Руководители многопрофильных сельхозорганизаций почти всегда перераспределяли средства. В случае снижения цен в животноводстве доходы от растениеводства позволяли выравнивать ситуацию, и наоборот. При снижении доходов и в растениеводстве, и в животноводстве поддерживать простое воспроизводство становится сложнее. Аналогичная ситуация по ценообразованию складывается по Сибири в целом»,— отмечает Лариса Белецкая.

Вырастить и вывезти

С сентября по декабрь 2026 года экспортеры Новосибирской области планируют отгрузить 955,4 тыс. т зерновых, зернобобовых и масличных культур, отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Михайлов. Объем экспорта продукции АПК Омской области в этом году к середине июня превысил $242 млн, что выше аналогичного уровня прошлого года более чем на 60%. В 2025 году регион экспортировал сельхозпродукцию в 48 стран мира, сейчас — в 31, добавили в региональном минсельхозе. По словам Ларисы Белецкой, сегодня основной задачей выступает наращивание экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, к которой в регионе относятся рапсовое масло и жмых, мука. Экспортеры расширяют ассортимент и объемы вывоза из Красноярского края, а основными направлениями поставок, как и для других регионов Сибири, выступают Китай, Грузия, Монголия; перспективными считаются Вьетнам, Северная Корея и ОАЭ.

По оперативным данным ФГБУ «Агроэкспорт», к 14 июня отгрузки сельхозсырья и продовольствия в страны ближнего и дальнего зарубежья из Алтайского края составили $400,9 млн, что на 69% выше аналогичного периода 2025 года. Увеличиваются поставки зерна и зернобобовых, масличных культур и жмыхов, подсолнечного масла, шротов, свекловичного жома и др. Сейчас Алтайский край отгружает продукцию АПК в 45 стран, крупнейшими внешнеторговыми партнерами являются Китай, Казахстан, Монголия, Киргизия и Беларусь. «Необходимо отметить, что поставки и в Китай, и в Монголию в этом году выросли в 1,8 раза. У китайских партнеров высоко востребованы семена зернобобовых и масличных культур, подсолнечное масло, жмыхи и шроты. Отгрузки в Казахстан увеличились благодаря росту экспорта семян подсолнечника, пшеницы, подсолнечного масла, продуктов для кормления животных»,— отмечает министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Эволюция господдержки

Развитие АПК сегодня невозможно без государственной поддержки. Ее оказывают производителям за счет средств регионального и федерального бюджетов. Например, новосибирским сельхозпроизводителям, по данным минсельхоза региона, на 18 июня направлено 1,005 млрд руб., включая 760,4 млн руб. из областного бюджета. Объем прямой поддержки красноярских аграриев в этом году составит 7,2 млрд руб., включая 6,5 млрд руб. из краевого и 0,7 млрд руб. из федерального бюджетов, сообщили в минсельхозе Красноярского края, добавив, что с этого года реализуется шесть новых мер по поддержке фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» с целью создания новых рабочих мест и увеличения доходов сельского населения.

В 2025 году в части регионов Сибири начал действовать новый вид государственной поддержки — грант «Агромотиватор». С начала 2026 года он действует уже во всех регионах. Грант предназначен для ветеранов и участников специальной военной операции, желающих начать предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе с нуля или расширить существующее хозяйство. Также в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» в 2026 году появилось новое направление по возмещению затрат на выплаты стимулирующего характера научным сотрудникам организаций. На развитие туризма, помимо гранта «Агротуризм», добавлена новая мера поддержки в виде субсидии на развитие сельского туризма. Кроме того, с начала этого года уже во всех регионах Сибири в качестве господдержки стали возмещать часть затрат на техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственной техники.

Вероника Сенцова