Лавров высказался о возможности выхода России из ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хотел бы выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако решать этот вопрос президенту РФ Владимиру Путину, заявил господин Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«ОБСЕ, конечно,— это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко (заместитель Лаврова.— “Ъ”) говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство — другие не выйдут»,— отметил глава МИД России.

В декабре 2025 года Александр Грушко заявил, что Россия не рассматривает роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе как функциональную — той, которая может соответствовать достижению прочного мира на Украине. Также в дипведомстве подчеркивали, что принципы, лежащие в основе ОБСЕ, еще можно «спасти», однако шансов это сделать остается все меньше.

ОБСЕ была создана в 1975 году, когда руководители 35 государств подписали Хельсинские соглашения, учредившие Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Нынешнее название организация носит с 1995 года. ОБСЕ призвала заниматься тремя «корзинами» безопасности: военно-политической, экономико-экологической и человеческой.

ОБСЕ в последние годы оставалась последней европейской организацией, в которой представлены страны Запада и Россия. При этом ее работа оказалась фактически парализована: страны—участницы долгое время не могли избрать председателя, расходились в видении повестки ОБСЕ и ее бюджета, с трудом согласовали кандидатов на руководящие должности.