Лавров высказался о возможности выхода России из ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что хотел бы выхода России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако решать этот вопрос президенту РФ Владимиру Путину, заявил господин Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
«ОБСЕ, конечно,— это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с Александром Грушко (заместитель Лаврова.— “Ъ”) говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство — другие не выйдут»,— отметил глава МИД России.
В декабре 2025 года Александр Грушко заявил, что Россия не рассматривает роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе как функциональную — той, которая может соответствовать достижению прочного мира на Украине. Также в дипведомстве подчеркивали, что принципы, лежащие в основе ОБСЕ, еще можно «спасти», однако шансов это сделать остается все меньше.
ОБСЕ была создана в 1975 году, когда руководители 35 государств подписали Хельсинские соглашения, учредившие Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Нынешнее название организация носит с 1995 года. ОБСЕ призвала заниматься тремя «корзинами» безопасности: военно-политической, экономико-экологической и человеческой.
ОБСЕ в последние годы оставалась последней европейской организацией, в которой представлены страны Запада и Россия. При этом ее работа оказалась фактически парализована: страны—участницы долгое время не могли избрать председателя, расходились в видении повестки ОБСЕ и ее бюджета, с трудом согласовали кандидатов на руководящие должности.
Заявление Сергея Лаврова о возможном выходе России из ОБСЕ прозвучало на фоне неоднократных критических оценок российской стороной состояния организации и ее роли. Российские официальные лица, включая Лаврова и его заместителя Александра Грушко, а также пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на протяжении последних лет неоднократно заявляли о «плачевном состоянии», «деградации» и «параличе» ОБСЕ, обвиняя западные страны в превращении ее в «придаток НАТО и Евросоюза» и в несоответствии целям ее создания.
Существующие правила ОБСЕ не предусматривают механизмов для исключения стран-членов. Председатель ОБСЕ Буяр Османи заявлял, что дискуссия об исключении России себя исчерпала, поскольку есть разногласия среди членов по этому вопросу, и многие считают ОБСЕ платформой для диалога между странами с противоположными взглядами. Принцип «консенсус минус один», который ранее применялся для исключения Югославии в 1992 году, в текущей ситуации не будет работать.
Несмотря на критику, Россия продолжает участвовать в работе ОБСЕ, а Сергей Лавров посещает заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Однако российская сторона подчеркивает, что это не означает веры в функциональность организации. Так, в декабре 2025 года Александр Грушко заявил, что Россия не рассматривает роль ОБСЕ как функциональную для достижения прочного мира на Украине, и любые обсуждения гражданских или мониторинговых миссий ОБСЕ считает бессмысленными.