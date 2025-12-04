Захарова: шансов на спасение ОБСЕ остается все меньше
В МИД РФ считают, что принципы, лежащие в основе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), еще можно «спасти», однако шансов это сделать остается все меньше. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Наверное, какие-то шансы еще остаются на спасение этих самых принципов,— сказала Мария Захарова. — Но это западное меньшинство убивает их. Поэтому шансов остается все меньше».
Дипломат заявила, что ресурсы ОБСЕ, которая служила площадкой для реализации этих принципов, «ряд государств узурпировали для реализации задач только ЕС и только НАТО». По ее словам, это привело к «разрушению хельсинских принципов» и «утрате уникального военно-политического инструментария» ОБСЕ.
Госпожа Захарова призвала европейские элиты осознать и признать за это ответственность. «Если этого не произойдет, уход ОБСЕ в небытие неизбежен»,— заключила она.
Сегодня в Вене открылось заседание министров иностранных дел ОБСЕ. Российскую делегацию на встрече возглавляет замглавы МИД РФ Александр Грушко.
6 октября министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в своей речи на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению обвинила Россию в нарушении «каждого из десяти принципов» Хельсинкского Заключительного акта. Мария Захарова позднее назвала эти утверждения «откровенной ложью», в ответ обвинив в нарушении принципов западные страны.