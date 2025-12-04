Грушко: РФ не считает ОБСЕ функциональной для достижения прочного мира на Украине

Россия не рассматривает роль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) как функциональную — той, которая может соответствовать достижению прочного мира на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«И, естественно, мы не только не в это не втягиваемся, но и, памятуя, кстати говоря, об очень неудачном антикризисном и постконфликтном опыте ОБСЕ, мы реально не рассматриваем роль организации в нынешней ситуации как роль функциональную…»,— сказал Александр Грушко на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ (цитата по ТАСС).

Любое мирное соглашение и его существо и определяют впоследствии необходимость в международной поддержке, отметил господин Грушко. Именно поэтому нынешние обсуждения о развертывании гражданских или мониторинговых миссий ОБСЕ бессмысленны — фактически это «попытка поставить телегу вперед лошади», добавил он.