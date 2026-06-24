Во Франции зафиксирован первый случай лихорадки Эбола
Во Франции выявлен первый случай заражения вирусом Эбола, сообщают Le Monde и AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения. Заболевшим оказался врач гуманитарной миссии, вернувшийся из Демократической Республики Конго (ДРК), которая столкнулась с эпидемией.
Медик был изолирован сразу по прибытии на территорию Франции, еще до получения положительных результатов анализов. Его состояние оценивается как стабильное. Пациента доставили в больницу в условиях, полностью исключающих риск распространения инфекции.
Как передает AFP, глава правительства Себастьен Лекорню держит ситуацию «под пристальным контролем». Французские власти подчеркивают, что система здравоохранения готова к реагированию на подобные вызовы.
Эбола характеризуется геморрагической лихорадкой, которая часто приводит к летальному исходу. В ДРК число заболевших на данный момент превысило 1 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения.
Эпидемия лихорадки Эбола, начавшаяся в Демократической Республике Конго (ДРК) и соседней Уганде, не первый раз вызывает рост заболеваемости в регионе. В ДРК были зафиксированы уже 16 вспышек лихорадки Эбола, самая последняя из которых произошла в апреле 2022 года. Вспышки данного заболевания регулярно регистрируются в странах Центральной Африки, а одна из крупнейших эпидемий в истории, с 2014 по 2016 год, унесла жизни более 11 тысяч человек.
Нынешняя вспышка вызвана штаммом Бундибугио, от которого пока нет одобренных лекарств или вакцин. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что создание вакцины от этого штамма может занять от шести до девяти месяцев. Сложность борьбы с эпидемией в ДРК усугубляется вооруженными конфликтами в провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву, где сосредоточено большинство случаев заражения. Гуманитарные миссии также сталкиваются с сопротивлением местного населения, что приводит к побегам пациентов из изоляторов и нападениям на медиков.
Международные организации, включая ВОЗ, обращают внимание на медленную реакцию властей и медицинского персонала в начале вспышки, что могло способствовать распространению вируса. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, но выступает против закрытия границ, считая, что это лишь задержит распространение вируса и может привести к сокрытию реальных масштабов заражения странами. При этом риск проникновения инфекции в другие страны, по оценкам ВОЗ, остается низким на глобальном уровне, однако высокий на региональном.
Проблема недофинансирования системы здравоохранения в ДРК и снижение объемов международной помощи являются серьезными препятствиями в борьбе с Эболой. В связи с этим в Африке говорят о необходимости достижения «суверенитета в сфере здравоохранения», чтобы меньше зависеть от внешних доноров и самостоятельно финансировать и управлять своими системами здравоохранения.