Во Франции зафиксирован первый случай лихорадки Эбола

Во Франции выявлен первый случай заражения вирусом Эбола, сообщают Le Monde и AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения. Заболевшим оказался врач гуманитарной миссии, вернувшийся из Демократической Республики Конго (ДРК), которая столкнулась с эпидемией.

Медик был изолирован сразу по прибытии на территорию Франции, еще до получения положительных результатов анализов. Его состояние оценивается как стабильное. Пациента доставили в больницу в условиях, полностью исключающих риск распространения инфекции.

Как передает AFP, глава правительства Себастьен Лекорню держит ситуацию «под пристальным контролем». Французские власти подчеркивают, что система здравоохранения готова к реагированию на подобные вызовы.

Эбола характеризуется геморрагической лихорадкой, которая часто приводит к летальному исходу. В ДРК число заболевших на данный момент превысило 1 тыс. человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку Эболы чрезвычайной ситуацией международного значения.

Екатерина Наумова