Число случаев заболевания Эболой в ДР Конго превысило тысячу

Число заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 1003 человека. Об этом сообщили в X власти страны. Количество смертей от этого заболевания достигло 254. Национальный институт здравоохранения ДРК также заявил, что с начала вспышки заболело как минимум 78 медработников, 18 из них умерли.

Неоднократно сообщалось, что центры содержания для заболевших переполнены. Многие бегут оттуда из-за голода, это стало одним из главных препятствий для сдерживания вируса. Официально о выявлении вспышки лихорадки Эбола власти страны объявили 15 мая. Но они признали, что несколько недель заболевание оставалось незамеченным. Около 90% заболевших проживают в провинции Итури, где идет вооруженный конфликт и оказание помощи затруднено.

В начале июня аналитики американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) смоделировали разные сценарии развития текущей вспышки Эболы и пришли к выводу, что она может стать рекордной.

Яна Рождественская