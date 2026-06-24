Лавров напомнил о компромиссе Путина на Аляске и исключил новые уступки

На саммите России и США на Аляске была достигнута договоренность о том, как прекратить боевые действия на Украине, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров. Однако сейчас, по его словам, России предлагают пойти еще на какие-то уступки.

Как утверждает господин Лавров, Владимир Путин согласился на предложения США. «В Анкоридже он президенту Трампу сказал: тут есть такие-то нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс»,— рассказал министр на форуме «Примаковские чтения» (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Лавров отметил, что изначально Россия «ничего не уступала». «Сейчас нам говорят: слушайте, не получается пока — давайте еще раз что-нибудь уступите. Мы там ничего не уступали — мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров»,— уточнил глава МИД.

Президенты России и США встретились в Анкоридже 15 августа 2025 года. Переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой было урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось. В феврале 2026-го Сергей Лавров заявил, что США отказались от предложений по урегулированию украинского кризиса, которые были сделаны на Аляске.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Анкоридж испустил дух».