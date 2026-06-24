«Кузбассразрезуголь» поможет сохранить популяцию нельмы в Сибири

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» выпустила в реку Обь более 23 тыс. мальков нельмы, ценной пресноводной рыбы из семейства лососевых, занесенной в Красную книгу Новосибирской и Кемеровской областей. Нельма традиционно обитает в холодных реках и озерах Сибири и считается естественным индикатором чистоты воды. Выпуск молоди помогает сохранить и увеличить популяцию этого редкого вида рыбы и восстановить экосистемы сибирских рек. Зарыбление кузбасские угольщики провели вместе со специалистами Обь-Иртышского филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

В компании отметили, что сохранение биоразнообразия остается одним из приоритетных направлений природоохранной деятельности. «Ежегодно мы проводим зарыбление водоемов в территориях своего присутствия. Только за последние шесть лет Компания выпустила в реки Сибири более 2 млн мальков пеляди, нельмы, муксуна и хариуса для поддержания популяций этих редких видов рыб», - отметил директор по правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Денис Фадеев.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

Чтобы провести зарыбление, мальков выращивали в рыбоводном хозяйстве на Урале. Каждый весит в среднем в 3,5 грамма и сможет быстро адаптироваться к условиям жизни в сибирских водоемах. Из Оби окрепшие особи попадут в малые реки Верхнеобского бассейна.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «УК "Кузбассразрезуголь"»

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