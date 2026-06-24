В интернете не будут публиковать данные о выборах в регионах с военным положением

Информацию о режиме работы избиркомов в регионах с военным положением не будут публиковать в СМИ и интернете. Это следует из постановления ЦИК России, принятого на сегодняшнем заседании.

Согласно документу, публиковать не будут даты, время и адреса, где проводится досрочное голосование на выборах в Госдуму. ЦИК постановил, что информацию о режиме работы участковых избиркомов доводить до избирателей должна сама избирательная комиссия, передает «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва. Центризбирком на первом после официального старта думской кампании заседании 17 июня утвердил даты голосования с 18 по 20 сентября. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, онлайн-голосование планируется провести в 33 регионах.