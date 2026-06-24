В интернете не будут публиковать данные о выборах в регионах с военным положением
Информацию о режиме работы избиркомов в регионах с военным положением не будут публиковать в СМИ и интернете. Это следует из постановления ЦИК России, принятого на сегодняшнем заседании.
Согласно документу, публиковать не будут даты, время и адреса, где проводится досрочное голосование на выборах в Госдуму. ЦИК постановил, что информацию о режиме работы участковых избиркомов доводить до избирателей должна сама избирательная комиссия, передает «РИА Новости».
Президент России Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва. Центризбирком на первом после официального старта думской кампании заседании 17 июня утвердил даты голосования с 18 по 20 сентября. По словам главы ЦИКа Эллы Памфиловой, онлайн-голосование планируется провести в 33 регионах.
Решение ЦИК России о непубликации информации о работе избиркомов в регионах с военным положением является частью более широкого процесса адаптации избирательного законодательства к таким условиям. В мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы на территориях, где действует военное положение. Ранее федеральный закон «О военном положении» полностью запрещал проведение выборов и референдумов в таких регионах.
Эти изменения были инициированы после того, как в октябре 2022 года президентским указом военное положение было введено в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Несмотря на то, что конституционные законы о принятии этих субъектов в состав РФ предусматривали выборы уже в сентябре 2023 года, возникла правовая коллизия с ранее действовавшим запретом. Новый закон призван был устранить это противоречие, позволив проводить выборы после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ. Предполагалось, что инициативу о проведении выборов могут направлять губернаторы регионов, где действует военное положение. Также законом предусматривались особенности относительно предвыборной агитации и финансирования.
Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что в условиях сложной обстановки приоритетом является обеспечение безопасности. ЦИК разработал проект постановления об особенностях подготовки и проведения выборов в период военного положения, поскольку угрозы расширились за пределы присоединенных территорий. Это включает в себя активное использование дополнительных форм голосования, таких как голосование на дому, и возможные ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках, исходя из необходимости рассредоточения избирателей и обеспечения их безопасности.