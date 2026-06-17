Выборы без галочки

Центризбирком (ЦИК) на первом после официального старта думской кампании заседании 17 июня утвердил даты голосования, а также определился с его особенностями в приграничных и труднодоступных регионах. А глава ЦИКа Элла Памфилова представила логотип выборов. На нем нет привычной уже галочки, зато есть новый слоган: «Твой голос — сила России!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как и ожидалось, голосование на выборах в Госдуму будет трехдневным — с 18 по 20 сентября. Дополнительные формы голосования (в том числе выездное и на придомовых территориях) будут доступны в течение всех трех дней в 12 «прифронтовых» регионах: Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе, а также в Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях. В остальных 77 субъектах выездное голосование возможно в первые два дня в населенных пунктах, сообщение с которыми затруднено.

Чтобы провести выборы в регионах, где действует военное положение (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области), потребовалось специальное решение ЦИКа. Как напомнила собравшимся Элла Памфилова, оно принимается после консультаций с Минобороны, ФСБ и с главами этих субъектов.

Все необходимые консультации завершены и проведение выборов на их территории признано возможным, доложила глава ЦИКа.

Присутствовавшие на заседании представители новых регионов горячо поддержали такое решение. «Все прекрасно осознают, что это первые такие выборы, и представители ДНР должны быть представлены в Государственной думе РФ,— заявил первый замруководителя администрации главы и правительства ДНР Андрей Дунаев.— Тем самым фактически завершается процесс ее интеграции, к чему республика стремилась давно». По данным опросов, ожидаемая явка в регионе стремится к 70%, добавил он. А председатель Запорожского облизбиркома Галина Катющенко рассказала, что в регионе уже готова стратегия проведения избирательной кампании, разработан предварительный график голосования военнослужащих и проживающих вблизи линии боевого соприкосновения. Проходит обучение членов комиссий, сформирован кадровый резерв, совместно с силовиками обсуждаются меры безопасности. «Мы верим в наших силовиков, верим в членов комиссии и, конечно, мы верим в нашу Россию!» — заключила глава избиркома.

После принятия единогласного решения о проведении выборов госпожа Памфилова подписала письмо с извещением, которое было немедленно отправлено президенту. А вот вопрос о продолжительности голосования вызвал дискуссию. По мнению члена ЦИКа Евгения Колюшина, голосование 18 и 19 сентября фактически является досрочным, но порядок его проведения не предусматривает аналогичных гарантий сохранности голосов. К тому же пятница — это рабочий день, и отрывать людей от работы неправильно. Поэтому господин Колюшин призвал ограничиться двумя днями голосования — 19 и 20 сентября, а также отказаться от сейф-пакетов, в которых хранятся бюллетени, и заменить их ящиками для голосования.

Однако коллеги его не поддержали. Элла Памфилова напомнила, что трехдневное голосование — это уже традиция: оно удобно избирателям, а в нынешних условиях является еще и «элементом безопасности», так как предотвращает скопление людей на участке.

А зампред ЦИКа Николай Булаев заверил, что именно пятница — наиболее предпочтительный день голосования как минимум для 30% избирателей: люди голосуют и уезжают на дачи. В итоге решение о трехдневном голосовании было принято 14 голосами при одном воздержавшемся.

Ближе к концу заседания председатель ЦИКа представила собравшимся логотип избирательной кампании-2026. На этот раз он лишен привычной галочки, которую ЦИК традиционно использует в качестве символа выборов, а представляет собой стилизованный отрывной календарь, где листки с датами 18, 19 и 20 сентября окрашены в цвета российского флага. Слоган кампании гласит: «Твой голос — сила России!»

Анастасия Корня