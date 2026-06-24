В Адыгее ввели временные ограничения на продажу бензина
В Адыгее вводят временные ограничения на продажу бензина. Об этом в Telegram-канале написал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
«Провел заседание оперативного штаба, на котором были обсуждены вопросы топливообеспечения. Поставки в регионе осуществляются в штатном режиме, запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков находятся на нормативном уровне. Оснований для перебоев с обеспечением нет», — рассказал господин Кумпилов.
Однако в последние дни в регионе наблюдается повышенный спрос на автозаправках. Он носит ажиотажный характер и приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных АЗС, отметил Мурат Кумпилов.
«Для стабилизации обстановки в Адыгее вводятся временные ограничения на объем заправки легковых автомобилей. Эти меры направлены на равномерное распределение топлива», — добавил глава республики, отметив, что держит ситуацию на личном контроле.
Всего об ограничениях на продажу топлива сообщали власти более чем 15 регионов России. На заправках Брянской области с 24 июня запретили заправлять бензин в канистры. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах введен не был. Аналогичные ограничения ввели власти Курской области.
Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство России принимает меры по обеспечению рынка топливом. Нефтяные компании в России максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы. Плановые ремонты на российских НПЗ перенесены на более поздние сроки, добавил господин Новак.
Введение временных ограничений на продажу бензина в Адыгее, как и в более чем 15 других регионах России, включая Брянскую и Курскую области, является частью более широкой тенденции. Российские власти периодически вводят подобные меры, в том числе запреты или ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок и избежать дефицита. Например, в 2025 году экспорт бензина был запрещен до 31 августа, а ранее, в 2024 году, действовало эмбарго с 1 марта. Такие меры обычно обусловлены сезонным ростом спроса, проведением сельскохозяйственных работ и плановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, которые могут сокращать объемы производства.
Проблемы с обеспечением топливом часто обостряются в период высокого сезонного спроса, что создает нагрузку на логистику и приводит к увеличению потребительской активности. Независимые АЗС особенно уязвимы в таких ситуациях, так как у них могут возникать сложности с поставками по сравнению с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. Ранее в Крыму и Севастополе, где также наблюдались перебои из-за атак беспилотников, вводились фиксированные цены и ограничения на объем продаж топлива, например, не более 30 литров в одни руки. Власти призывают граждан не приобретать топливо впрок, чтобы избежать ажиотажного спроса.
Правительство России предпринимает ряд мер для поддержания стабильности на топливном рынке. Среди них — наращивание объемов производства и поставок топлива в регионы, перенос плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки, а также регулирование поставок топлива на бирже. Так, в прошлом году было предложено увеличить нормативы продаж бензина на бирже с 15% до 17% для повышения прозрачности ценообразования и снижения рисков необоснованного роста цен.