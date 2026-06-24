В Адыгее ввели временные ограничения на продажу бензина

В Адыгее вводят временные ограничения на продажу бензина. Об этом в Telegram-канале написал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«Провел заседание оперативного штаба, на котором были обсуждены вопросы топливообеспечения. Поставки в регионе осуществляются в штатном режиме, запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков находятся на нормативном уровне. Оснований для перебоев с обеспечением нет», — рассказал господин Кумпилов.

Однако в последние дни в регионе наблюдается повышенный спрос на автозаправках. Он носит ажиотажный характер и приводит к быстрому выкупу топлива на отдельных АЗС, отметил Мурат Кумпилов.

«Для стабилизации обстановки в Адыгее вводятся временные ограничения на объем заправки легковых автомобилей. Эти меры направлены на равномерное распределение топлива», — добавил глава республики, отметив, что держит ситуацию на личном контроле.

Всего об ограничениях на продажу топлива сообщали власти более чем 15 регионов России. На заправках Брянской области с 24 июня запретили заправлять бензин в канистры. При этом лимит на объем заправляемого топлива в литрах введен не был. Аналогичные ограничения ввели власти Курской области.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство России принимает меры по обеспечению рынка топливом. Нефтяные компании в России максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы. Плановые ремонты на российских НПЗ перенесены на более поздние сроки, добавил господин Новак.