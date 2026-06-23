Новак сообщил о максимальном увеличении мощностей НПЗ в России

Нефтяные компании в России максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы, сообщил вице-премьер Александр Новак. Плановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздние сроки, добавил он.

«Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует эти сроки»,— сказал господин Новак на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.

Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке в России непростой, но контролируемой. «Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались, стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов»,— добавил вице-премьер.

С конца мая в России стали вводить ограничения на продажу топлива. Сначала отпуск на АЗС ограничили в Крыму, в середине июня лимит начал действовать на отдельных заправках по всей России — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Правительство принимает необходимые меры по обеспечению рынка топливом, сообщил Александр Новак. По его словам, среди рассматриваемых вариантов — запрет на экспорт дизельного топлива.