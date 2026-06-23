Новак сообщил о максимальном увеличении мощностей НПЗ в России
Нефтяные компании в России максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы, сообщил вице-премьер Александр Новак. Плановые ремонты на российских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздние сроки, добавил он.
«Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует эти сроки»,— сказал господин Новак на совещании членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке в России непростой, но контролируемой. «Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались, стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов»,— добавил вице-премьер.
С конца мая в России стали вводить ограничения на продажу топлива. Сначала отпуск на АЗС ограничили в Крыму, в середине июня лимит начал действовать на отдельных заправках по всей России — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Правительство принимает необходимые меры по обеспечению рынка топливом, сообщил Александр Новак. По его словам, среди рассматриваемых вариантов — запрет на экспорт дизельного топлива.
Ограничения на экспорт топлива и увеличение мощностей НПЗ являются мерами регулирования российского топливного рынка, который постоянно требует применения ручного управления в кризисных ситуациях. С 2011 года рынок лихорадило из-за несовершенства механизма топливного демпфера, который мало того, что требует регулярной корректировки, так еще и служит постоянным раздражителем для Минфина, пытающегося сократить выплаты нефтяникам из бюджета. В 2024 году выплаты нефтяным компаниям по демпферу составили 1,589 трлн рублей. На фоне этого оптовая биржевая цена на бензин АИ-95 выросла с 44,9 тыс. до 73,6 тыс. рублей за тонну, а в рознице цены сдерживались, что приводило к работе АЗС с отрицательной маржой.
Проблемы возникали и из-за аварийных остановок крупных НПЗ, вызванных техническими проблемами, атаками БПЛА и природными катаклизмами. В марте 2024 года дроны повредили установку первичной переработки нефти на Нижегородском НПЗ, на которую приходится 53% мощности завода. Аналогичные установки были выведены из строя на Рязанском и Сызранском НПЗ. Эти инциденты приводили к падению производства автобензина и дизтоплива. Также на объемы переработки негативно влиял действовавший несколько месяцев запрет на экспорт бензина, который вводился с марта по август 2024 года и затем продлевался до конца года. В ноябре 2024 года правительство вывело из-под действия запрета производителей топлива.