В Киришах работника железной дороги задержали за слив дизтоплива из тепловоза

В городе Кириши Ленинградской области транспортные полицейские задержали сотрудника железнодорожной организации по подозрению в хищении дизельного топлива из тепловоза. Об этом сообщили в региональном управлении транспортной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Транспортная полиция пресекла хищение 180 литров топлива в Ленобласти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Транспортная полиция пресекла хищение 180 литров топлива в Ленобласти

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, 39-летний мужчина во время смены заранее подготовил канистры, и шланг и с их помощью сливал топливо из бака локомотива.

Подозреваемого задержали в момент, когда он разгружал очередную партию топлива в личный гараж, расположенный рядом с железной дорогой.

В ходе проверки сотрудники полиции изъяли десять канистр с дизельным топливом общим объемом 180 литров. По предварительной информации, мужчина собирался использовать похищенное для личных нужд.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. На время расследования ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Матвей Николаев