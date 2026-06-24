На заводе в Шушарах будут выпускать новые модели бренда Jeland

«АГР холдинг» готовит к запуску третью модель бренда Jeland — флагманский кроссовер J8. Об этом на пресс-конференции сообщил операционный директор марки Андрей Чирков. Производство автомобилей организовано на площадке в Шушарах под Санкт-Петербургом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «АГР холдинг» готовит запуск флагманского кроссовера Jeland J8

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «АГР холдинг» готовит запуск флагманского кроссовера Jeland J8

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Новый автомобиль станет следующим этапом расширения модельной линейки после выхода моделей J6 и анонсированного J7. Для Jeland J8 предусмотрены три комплектации: «Актив», «Комфорт+» и «Престиж+».

Кроме того, компания объявила о развитии отдельной линейки «C». До конца 2026 года бренд намерен представить несколько новых кроссоверов в сегментах SUV C, SUV D и SUV E. Подробности о будущих моделях обещают раскрыть позже.

Бренд Jeland создан в рамках стратегического партнерства «АГР холдинга» и компании Defetoo. Продажи первого кроссовера J6 стартовали в июне 2026 года.

Матвей Николаев