Как развивалось семейное право в России
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В период обычного права (до конца X века) у славян господствовал патриархальный уклад с «большой» семьей, практиковались многоженство и похищение невест.
С крещения Руси (988 год) начинается доминирование церковного права. Из Византии заимствованы сборники церковных правил Номоканоны, на их основе составлена Кормчая книга. 50-я глава («О тайне супружества») определяла брак как таинство, вводила венчание и обручение, запрещала браки в установленных степенях родства. Брачный возраст — 15 лет для жениха и 13 для невесты. Соборное Уложение 1649 года закрепило юридическую силу только за церковным браком.
При Петре I усилилась роль светского законодательства. Указ 1714 года установил брачный возраст (18 и 16 лет), ввел образовательный ценз для дворян. Обручение стало расторжимым. Жена обязана была следовать за мужем, он обязан ее содержать. В XVIII веке женщина получила право требовать разлучения при жестоком обращении. К началу XX века в Своде законов Российской империи утвердился принцип раздельности имущества супругов. Единого семейного законодательства не существовало — нормы различались в зависимости от принадлежности к религиозной конфессии.
После Октябрьской революции декреты 1917 года отменили церковный брак, ввели светскую регистрацию, уравняли законнорожденных и внебрачных детей, установили свободу развода. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года отделил семейное право от гражданского, фактическое сожительство приравнивалось к браку при наличии совместного хозяйства. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года легализовал фактические брачные отношения, ввел режим общей совместной собственности супругов, сохранил простой порядок развода.
В 1944 году указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля признал юридическую силу только за зарегистрированным браком, ввел категорию «внебрачные дети», максимально усложнил развод: заявление подавалось в народный суд, дело рассматривалось с обязательной публикацией объявления в местной газете за счет истца. После безуспешных мер к примирению дело передавалось в вышестоящий суд, который выносил окончательное решение. За выдачу свидетельства о разводе взималась пошлина в размере от 500 до 2 тыс. руб.
В 1968 году приняты общесоюзные Основы законодательства о браке и семье, на базе которых 30 июля 1969 года введен Кодекс о браке и семье РСФСР (КоБС). Он признавал лишь зарегистрированный брак, устанавливал судебный порядок развода при наличии детей или споров, закреплял режим общей совместной собственности и фиксированные долевые алименты. Брачный договор и алиментные соглашения не допускались.
С 1990 года в КоБС вносились изменения, вызванные экономическими реформами. Накопившиеся противоречия и необходимость согласования с новой первой частью Гражданского кодекса привели к разработке Семейного кодекса, принятого в 1995 году и вступившего в силу 1 марта 1996 года.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Семейный кодекс РФ начали готовить еще в 1994 году — тогда при первой Госдуме собрали рабочую группу. За основу взяли прежний Кодекс о браке и семье РСФСР (1969 года), но многое пересмотрели под влиянием Конвенции ООН о правах ребенка, которую СССР ратифицировал 13 июля 1990 года. Она задала новые стандарты защиты детей.
Госдума приняла кодекс 8 декабря 1995 года, а действовать он начал с 1 марта 1996-го. В итоговом документе описали правила заключения и расторжения брака, режим имущества супругов, порядок заключения брачного договора, алиментные обязательства, процедуры установления отцовства, усыновления и оформления опеки.
Самая громкая поправка в семейное законодательство — «закон Димы Яковлева». Он вступил в силу 1 января 2013 года. Название закон получил в память о двухлетнем мальчике из России, который погиб в США в 2008-м: приемный отец оставил его в закрытой машине на солнцепеке. Документ запретил американцам усыновлять российских детей и отменил двустороннее соглашение об усыновлении, подписанное в 2011 году. Это был ответ на американский «акт Магнитского» (подписан 14 декабря 2012 года). Документ вводил личные санкции против россиян, которых в Вашингтоне считали виновными в нарушениях прав человека. Назван он по имени юриста Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО в 2009 году.
Обсуждение законопроекта о пересмотре положений Семейного кодекса на парламентских слушаниях, 2017 год
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В вопросе суррогатного материнства Семейный кодекс (п. 4 ст. 51) установил: чтобы записать родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, нужно ее согласие. Отдельный закон о суррогатном материнстве так и не принят. Законопроекты, которые предлагали то полный запрет (2017 год), то правила регистрации таких детей (2018 год), дальше обсуждения не ушли.
С 4 июля 2020 года действуют поправки в Конституцию. В них записано, что защита брака как союза мужчины и женщины относится к совместному ведению центра и регионов. Конституционный суд в своем заключении пояснил: эта формулировка не отменяет обязанности государства уважать различия (в том числе связанные с сексуальной ориентацией) и не допускать дискриминации по этому признаку.
