Как развивалось семейное право в России

В период обычного права (до конца X века) у славян господствовал патриархальный уклад с «большой» семьей, практиковались многоженство и похищение невест. С крещения Руси (988 год) начинается доминирование церковного права. Из Византии заимствованы сборники церковных правил Номоканоны, на их основе составлена Кормчая книга. 50-я глава («О тайне супружества») определяла брак как таинство, вводила венчание и обручение, запрещала браки в установленных степенях родства. Брачный возраст — 15 лет для жениха и 13 для невесты. Соборное Уложение 1649 года закрепило юридическую силу только за церковным браком.

При Петре I усилилась роль светского законодательства. Указ 1714 года установил брачный возраст (18 и 16 лет), ввел образовательный ценз для дворян. Обручение стало расторжимым. Жена обязана была следовать за мужем, он обязан ее содержать. В XVIII веке женщина получила право требовать разлучения при жестоком обращении. К началу XX века в Своде законов Российской империи утвердился принцип раздельности имущества супругов. Единого семейного законодательства не существовало — нормы различались в зависимости от принадлежности к религиозной конфессии.

После Октябрьской революции декреты 1917 года отменили церковный брак, ввели светскую регистрацию, уравняли законнорожденных и внебрачных детей, установили свободу развода. Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 года отделил семейное право от гражданского, фактическое сожительство приравнивалось к браку при наличии совместного хозяйства. Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 года легализовал фактические брачные отношения, ввел режим общей совместной собственности супругов, сохранил простой порядок развода. В 1944 году указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля признал юридическую силу только за зарегистрированным браком, ввел категорию «внебрачные дети», максимально усложнил развод: заявление подавалось в народный суд, дело рассматривалось с обязательной публикацией объявления в местной газете за счет истца. После безуспешных мер к примирению дело передавалось в вышестоящий суд, который выносил окончательное решение. За выдачу свидетельства о разводе взималась пошлина в размере от 500 до 2 тыс. руб. В 1968 году приняты общесоюзные Основы законодательства о браке и семье, на базе которых 30 июля 1969 года введен Кодекс о браке и семье РСФСР (КоБС). Он признавал лишь зарегистрированный брак, устанавливал судебный порядок развода при наличии детей или споров, закреплял режим общей совместной собственности и фиксированные долевые алименты. Брачный договор и алиментные соглашения не допускались.