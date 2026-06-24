Экотехнопарк за 4 млрд рублей хотят запустить в Тамбовской области в 2028 году

В Тамбовской области началась реализация инвестпроекта по строительству экотехнопарка «Центральный», который включит в себя завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также современный полигон захоронения. Уже получено разрешение на строительство, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства по итогам коллегии регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

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Строительство объекта в Сосновском районе связано с реализацией нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Новый комплекс позволит региону достичь целей, поставленных перед субъектами страны: обеспечить стопроцентную обработку твердых коммунальных отходов и вдвое сократить объемы их захоронения к 2030 году»,— пояснили в правительстве региона.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте этого года не состоялся конкурс на строительство экотехнопарка с начальной ценой контракта свыше 4,1 млрд руб. На торги не поступило ни одной заявки. Губернатор Евгений Первышов назвал в своем Telegram-канале итоги закупки «техническим моментом, который не повлияет на ход реализации проекта». Он также уточнил, что после провала торгов было принято решение применить механизм определения единственного поставщика по итогам запроса предложений и согласования с ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) и ПАО «Сбербанк».

«Это решение позволит в срок начать строительство важного для Тамбовской области объекта и выполнить все обязательства перед жителями. Проект для нас приоритетный, его поддерживают на федеральном уровне, и мы обязательно доведем дело до результата»,— заявил глава региона.

Мощность комплекса должна составить 260 тыс. т твердых коммунальных отходов в год.

Подробнее о проекте экотехнопарка — в материале «Ъ-Черноземье» «Мусору меняют хозяина».

Денис Данилов