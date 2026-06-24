Совет управляющих НХЛ одобрил продажу «Питсбурга» за рекордную сумму
Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) единогласно одобрил продажу клуба «Питсбург Пингвинс» американскому инвестиционному фонду The Hoffmann Family of Companies. Об этом сообщается на сайте организации.
По словам главы лиги Гарри Беттмэна, сумма сделки, которая окончательно будет завершена в пятницу, составит около $1,75 млрд. Фонд приобретет клуб у холдинга Fenway Sports Group, который в 2021 году купил «Питсбург» за $900 млн.
Сделка по приобретению «Пингвинс» стала самой дорогой в истории лиги. Ранее рекорд принадлежал миллиардеру Майклу Эндлауэру. В 2023 году он приобрел «Оттава Сенаторс» за $950 млн.
Должность управляющего «Питсбурга» займет Джефф Хоффман. Его заместителями станут Грег Хоффман и Кайл Дубас — генеральный менеджер и президент «Пингвинс».
«Питсбург» был основан в 1967 году. Команда пять раз выиграла Кубок Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016, 2017). В последнем сезоне клуб впервые с 2022 года вышел в play-off, однако не смог преодолеть первый раунд. За команду выступают российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.
Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «''Питсбург'' оценили по старым заслугам».
Сделка по продаже «Питсбург Пингвинс» за $1,75 млрд отражает общую тенденцию роста стоимости спортивных клубов в последние годы. В НХЛ наблюдается колоссальный коммерческий всплеск, обусловленный улучшением экономической конъюнктуры. Ежегодные доходы лиги, просевшие в начале десятилетия из-за пандемии коронавируса ниже $4 млрд, стремительно восстанавливаются и, по прогнозам главы НХЛ Гэри Беттмена, приблизятся к $7 млрд. Это привело к существенному повышению потолка зарплат с $83,5 млн до $88 млн.
Ранее Fenway Sports Group, продавца «Питсбург Пингвинс», приобрела клуб в 2021 году за $900 млн. Владельцы клуба «Питсбург Пингвинс» считают, что команда переживает спортивный и коммерческий кризис, так как "Питсбург" ни разу не проходил в play-off стартовый раунд с 2018 года, а в минувшие три сезона не добирался до кубковой стадии. Состав команды является одним из самых возрастных в лиге.
Несмотря на текущие сложности, «Питсбург» остается одним из самых узнаваемых хоккейных брендов, завоевавшим пять Кубков Стэнли. На фоне предстоящей перестройки состава, команда по-прежнему зависит от ветеранов — Сидни Кросби и россиянина Евгения Малкина. В свою очередь, клуб «Оттава Сенаторс», проданный в 2023 году за $950 млн, также не был похож на беспросветного середняка без амбиций и боролся за play-off, имея, по мнению экспертов, довольно большой потенциал.