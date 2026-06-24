Совет управляющих НХЛ одобрил продажу «Питсбурга» за рекордную сумму

Совет управляющих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) единогласно одобрил продажу клуба «Питсбург Пингвинс» американскому инвестиционному фонду The Hoffmann Family of Companies. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам главы лиги Гарри Беттмэна, сумма сделки, которая окончательно будет завершена в пятницу, составит около $1,75 млрд. Фонд приобретет клуб у холдинга Fenway Sports Group, который в 2021 году купил «Питсбург» за $900 млн.

Сделка по приобретению «Пингвинс» стала самой дорогой в истории лиги. Ранее рекорд принадлежал миллиардеру Майклу Эндлауэру. В 2023 году он приобрел «Оттава Сенаторс» за $950 млн.

Должность управляющего «Питсбурга» займет Джефф Хоффман. Его заместителями станут Грег Хоффман и Кайл Дубас — генеральный менеджер и президент «Пингвинс».

«Питсбург» был основан в 1967 году. Команда пять раз выиграла Кубок Стэнли (1991, 1992, 2009, 2016, 2017). В последнем сезоне клуб впервые с 2022 года вышел в play-off, однако не смог преодолеть первый раунд. За команду выступают российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «''Питсбург'' оценили по старым заслугам».

Таисия Орлова