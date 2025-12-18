«Питсбург» оценили по старым заслугам

В ближайшее время в Национальной хоккейной лиге состоится рекордная по стоимости сделка по покупке клуба. Инвестиционный фонд Дэвида Хоффмана приобретет у Fenway Sports Group «Питсбург Пингвинс» за сумму не менее $1,7 млрд. «Питсбург» — очень яркий и узнаваемый хоккейный бренд, но его продажа происходит на фоне затянувшегося спортивного и коммерческого кризиса команды, по-прежнему зависящей от выдающихся ветеранов — канадца Сидни Кросби и россиянина Евгения Малкина,— которую в ближайшие годы, очевидно, ждет кадровая перестройка.

О том, что в ближайшее время состоится сделка по продаже «Питсбург Пингвинс», сообщил целый ряд североамериканских источников — ESPN, Sportsnet, CNN, The Athletic. В результате контроль над клубом НХЛ перейдет от Fenway Sports Group инвестиционному фонду Hoffman Family of Companies. Его основателем и председателем совета директоров является миллиардер Дэвид Хоффман. Источники утверждают, что за право владения «Питсбургом» он заплатит от $1,7 млрд до $1,8 млрд. Эти цифры соответствуют оценке рыночной стоимости «Питсбурга» от Sportico.

Сделка будет самой крупной для главной хоккейной лиги. До этого рекорд принадлежал той, в результате которой в 2023 год семья Мельник передала контроль над «Оттава Сенаторс» Майклу Эндлауэру за $950 млн.

Разница в цифрах никого из экспертов не удивила. Скачок произошел прежде всего из-за резкого улучшения общей экономической конъюнктуры в НХЛ. В начале десятилетия ее ежегодные доходы из-за пандемии коронавируса просели, опустившись ниже $4 млрд. Но лига быстро восстановилась и сейчас стремительно наращивает объем поступлений. По итогам текущего сезона, как прогнозирует глава НХЛ Гэри Беттмен, они должны вплотную приблизиться к отметке $7 млрд.

Масштаб изменений должна была ощутить и компания, которая продает «Питсбург». Fenway Sports Group, в портфолио которой есть целый ряд дорогих спортивных активов — скажем, футбольный «Ливерпуль» и бейсбольный «Бостон Ред Сокс», купила его в 2021 год у предпринимателя Рона Беркла и клубной легенды Марио Лемье за $900 млн. Тогда компенсация за него представлялась огромной, несмотря на статус клуба.

Речь идет об одном из самых узнаваемых и ярких хоккейных брендов. В послужном списке «Питсбурга» — пять Кубков Стэнли, и все он завоевал в течение очень короткого по меркам НХЛ с ее высочайшим уровнем конкуренции промежутка времени — с 1991 года. За него всегда выступали выдающиеся игроки, привлекавшие повышенное внимание. В 1990-е ими были канадец Марио Лемье и чех Яромир Ягр, в середине нулевых эстафету приняли новый фронтмен канадского хоккея Сидни Кросби и россиянин Евгений Малкин. Благодаря в первую очередь Кросби и Малкину «Питсбургу» удалось в 2016 и 2017 годах добыть Кубок Стэнли дважды подряд — редкое для современной НХЛ достижение.

Однако именно в данный момент этот клуб скорее следует называть проблемным. Его падение началось как раз вслед за взлетом восьмилетней давности.

С 2018 года «Питсбург» ни разу не проходил в play-off стартовый раунд, а в минувшие три сезона вообще не добирался до кубковой стадии, сходя с дистанции после окончания регулярного чемпионата. На старте сезона текущего команда играла достаточно неплохо, но уже успела опуститься в подвальную часть таблицы Восточной конференции, потерпев в декабре одно за другим шесть поражений.

Спортивные показатели отражаются и на коммерческих. На протяжении трех чемпионатов средняя посещаемость матчей «Питсбурга» постоянно снижалась, а его доходы в предыдущем сезоне, по версии Sportcast, составили $206 млн. Это скромная для НХЛ цифра: средний доход выступающего в ней клуба оценивается в $243 млн.

С чем связаны сложности «Питсбурга», вполне очевидно. Эта команда уже много лет зависит от одних и тех же звезд, которые достигли критического по хоккейным стандартам возраста, не находя им смену помоложе. Евгению Малкину — 39 лет, Сидни Кросби — 38, столько же — Крису Летангу, Эрику Карлссону — 35. Нет никаких сомнений, что первоочередной и приоритетной задачей новых владельцев клуба будет кадровая перестройка. Учитывая вероятные масштабы, решить ее за короткий срок будет невероятно сложно.

Алексей Доспехов