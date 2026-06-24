Россия сократила экспорт алюминия в ЕС в 4,5 раза

Составлено ИИ-Ассистентъ

Снижение экспорта российского алюминия в ЕС произошло не только из-за санкций, но и в результате политики «самосанкций» европейских потребителей, которые отказываются закупать российский металл. С апреля 2024 года США и Великобритания ввели запрет на импорт и торговлю алюминием, медью и никелем на ключевых биржах, а в декабре 2023 года ЕС ввёл эмбарго на поставки некоторых видов обработанной алюминиевой продукции из России, таких как проволока, фольга и трубы. Эти меры дополнили уже существующие пошлины и ограничения, введенные США и Великобританией, что привело к значительному сокращению доли европейского рынка в выручке крупнейшего российского производителя алюминия «Русал».

Несмотря на сокращение поставок, полный запрет на импорт российского алюминия в ЕС столкнулся с сопротивлением со стороны некоторых промышленно развитых стран Европы, опасающихся роста цен и ущерба для своих производств. Так, группа промышленных потребителей металла в ЕС (FACE) заявляла, что введение ограничений было бы «экономической тактической ядерной бомбой». Для ЕС производство алюминия является энергоемким, в Европе есть дефицит энергии, а проблемы с транспортом и логистикой бокситов негативно влияют на алюминиевую промышленность. В итоге, если раньше Европа являлась одним из ключевых рынков для «Русала», то сейчас на европейский рынок приходится существенно меньше выручки компании, а доля азиатских рынков значительно выросла.

В целом, российский алюминий попал под санкции не впервые. В 2018 году, после введения санкций США против Олега Дерипаски* и «Русала», европейские автоконцерны добились выдачи ежемесячных «лицензий», позволяющих закупать российский алюминий, поскольку были сильно зависимы от него. Однако с тех пор позиции России на европейском рынке первичного алюминия заметно ослабли. Российские власти обсуждают меры поддержки для «Русала», включая отмену экспортных пошлин и закупку продукции в резерв, чтобы компенсировать потери на европейских рынках. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что страна уже начала снижать поставки этого металла в Европу и будет искать замещающие рынки сбыта.

В рамках 16-го пакета санкций, принятого в феврале 2025 года, ЕС официально ввёл запрет на импорт первичного алюминия из России с полным вступлением в силу лишь к концу 2026 года. В переходный период, с 25 февраля 2025 по 26 февраля 2026 года, европейским импортерам разрешено завезти 275 тысяч тонн первичного алюминия из РФ, что составляет 80% импорта алюминия в ЕС за прошлый год. Также до конца 2026 года допускается импорт еще 50 тысяч тонн алюминия по контрактам, заключенным до 25 февраля 2025 года. Тем не менее, аналитики считают, что новые ограничения окажут незначительное влияние на «Русал» и мировой рынок алюминия из-за существенного сокращения российского экспорта в ЕС в предыдущие годы.