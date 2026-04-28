Платиноиды уйдут с дисконтом

Вопреки ожиданиям конфликт на Ближнем Востоке оказывает на палладий понижательное давление: фьючерсы опустились ниже $1,4 тыс. за унцию из-за укрепления доллара, фиксации прибыли и высоких ставок. Одновременно растут санкционные риски для российских производителей, на которых приходится порядка 40% мирового рынка.

В настоящий момент рынок палладия фиксирует снижение цен, однако на среднесрочном горизонте создаются предпосылки для дефицита металла. На фоне эскалации, начавшейся в конце февраля 2026 года, фьючерсы на палладий опустились ниже отметки $1,4 тыс. за унцию. Такая динамика объясняется бегством инвесторов в защитный американский доллар, укрепление которого давит на сырьевые котировки, а также фиксацией прибыли после резкого роста цен в конце 2025 года. Еще один негативный фактор — высокие процентные ставки, сохраняемые центробанками для борьбы с инфляцией, что снижает инвестиционную привлекательность металла. Параллельно сохраняется долгосрочная угроза спросу со стороны автопрома из-за перехода на электромобили и потенциального сокращения продаж новых автомобилей на фоне дорогого топлива.

Помимо конфликта растет санкционное давление на российские компании, обеспечивающие около 40% мирового производства палладия. США ввели предварительную компенсационную пошлину в размере 109,1% на российский палладий, а Евросоюз в рамках принятого 20-го пакета санкций может запретить его импорт.

Поиск новых рынков

Эти меры фактически блокируют западные рынки для российского металла, вынуждая «Норникель» и других экспортеров перенаправлять потоки в Азию, преимущественно в Китай, зачастую с дисконтом. Тем не менее фундаментальные факторы на стороне производителей: глобальное производство палладия в 2025 году сократилось на 6% из-за проблем в ЮАР, Канаде и США, а «Норникель» прогнозирует переход рынка в дефицит в размере около 200 тыс. унций в 2025–2026 годах.

С учетом санкционных рисков и неопределенности аналитики Kpler ожидают роста цен до $1,8 тыс. за унцию к концу года.

Таким образом, несмотря на текущую коррекцию и логистические трудности для российских компаний, среднесрочный прогноз для палладия остается позитивным.

Одновременно с палладием в 20-й пакет санкций ЕС попали медь, иридий и родий. Для российских экспортеров, прежде всего «Норникеля» (компания ситуацию не комментирует), это означает дальнейшее усложнение логистики и необходимость ускоренной переориентации поставок на азиатские рынки. Однако для Европы ситуация более критична, сходятся во мнении опрошенные эксперты: альтернатив России мало, что уже привело к скачку цен (родий вырос на 30%, иридий — на 45% с декабря 2025 года). В итоге европейская промышленность сталкивается либо с дефицитом, либо с необходимостью закупать сырье через третьи страны с большой наценкой.

Региональный эффект

В определенных сценариях такие меры могут даже улучшить позиции российских производителей на рынке, считает директор «S+Консалтинг» Илья Грязнов.

Россия занимает значительную долю в мировом производстве ключевых металлов: на нее приходится более 40% палладия, около 13% платины, около 9% никеля, свыше 6% алюминия, а также примерно 4% меди.

Введение ограничений неизбежно приведет к дефициту и росту цен, поскольку европейские потребители будут вынуждены искать альтернативных поставщиков, что, в свою очередь, увеличит спрос на других рынках. Ситуация осложняется тем, что конкурентов у России сегодня немного: основные мировые запасы палладия и платины сосредоточены лишь в России и ЮАР. Крупные поставщики меди в Чили, Перу и Демократической Республике Конго ограничены в существующих мощностях, несмотря на планы по их расширению. При этом все значимые новые проекты, такие как Баимка и Малмыж, реализуются на территории России, тогда как крупных гринфилдов в других странах на данный момент не появляется.

В текущих условиях, по словам Ильи Грязнова, становится все сложнее говорить о единых мировых ценах. Взаимные ограничения могут привести к переструктурированию рынка — формированию обособленных западного и восточного трейдинговых пространств с разными ценовыми индикаторами, что отчасти уже происходит. Ключевой площадкой для восточного рынка металлов, в частности, может стать Шанхайская биржа.

Таким образом, санкционные ограничения с высокой вероятностью спровоцируют дефицит критически важных материалов в самом Евросоюзе и подстегнут рост цен на высокотехнологичную продукцию. Компании ЕС столкнутся с трудностями при попытке найти аналогичные объемы у других поставщиков, будь то Австралия, Канада, Индонезия (в части никеля) или страны Ближнего Востока (в части алюминия). Инвестиции в геологоразведку и разработку новых месторождений в других регионах, как и наращивание переработки вторичного сырья, не дадут быстрых результатов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В свою очередь, потенциальное введение высоких таможенных пошлин в США оказывает прежде всего региональный эффект, отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. На американском рынке формируется повышенная цена для альтернативных поставок, поскольку импорт российского палладия становится менее выгодным. На глобальном уровне влияние ограничено, так как фактически металл не исчезает с рынка, а лишь перенаправляется в другие регионы. При этом возрастает риск локального профицита для российских производителей, если переориентация поставок в Азию будет происходить медленнее, чем сокращается спрос со стороны США и западных автоконцернов.

Основными альтернативными поставщиками палладия для США и других западных стран остаются производители из Южной и Северной Африки, а также компании, работающие в США и Канаде. Именно ЮАР остается крупнейшим источником палладия после России, а канадские проекты рассматриваются как более удобные с точки зрения логистики и регулирования для американских потребителей.

При этом потенциал быстрого наращивания поставок у альтернативных производителей ограничен. Добыча палладия требует значительных инвестиций и времени, а новые проекты не могут быстро компенсировать сокращение поставок одного из крупнейших мировых производителей. Поэтому даже при усилении роли Южной Африки и Канады полностью заменить российские объемы на западных рынках в короткие сроки затруднительно.

Основной путь диверсификации — расширение присутствия на азиатских рынках. Речь идет о долгосрочных контрактах с автопроизводителями и промышленными компаниями в Китае, Южной Корее и других странах Азии, а также о развитии поставок продукции более глубокой переработки.

Ключевым потребителем палладия в мире остается автомобильная промышленность.

Основная часть металла используется в каталитических системах выхлопа автомобилей с бензиновыми двигателями и гибридов. Существенная доля спроса приходится на электронику и химическую промышленность. В перспективе растет интерес к использованию палладия в новых технологических и энергетических решениях.

Что касается спроса на российский палладий со стороны азиатских стран, Владимир Чернов констатирует, что в Китае он остается относительно устойчивым благодаря масштабам автомобильного и промышленного производства. Российский металл сохраняет конкурентоспособность за счет стабильных объемов поставок и ценовых условий, что позволяет ему удерживать позиции на азиатском рынке даже при усилении конкуренции со стороны других производителей.

В Японии ситуация более сдержанная, так как местные компании традиционно более внимательно относятся к регуляторным и комплаенс-рискам, поэтому объемы закупок могут колебаться в зависимости от конкретных условий контрактов и внешнеполитического фона. Тем не менее азиатское направление в целом остается для российских производителей палладия ключевым каналом сбыта в условиях ограничения доступа к западным рынкам.

Санкционный пакет Шредингера

Включение меди и никеля в 20-й пакет санкций ЕС может существенно осложнить финансовые трансакции «Норникеля» с европейскими контрагентами, отмечает управляющий партнер в России АБ Nordic Star Анна Заброцкая. По ее мнению, европейские банки, опасаясь вторичных санкций, могут проявлять повышенную осторожность при проведении платежей, что приведет к задержкам и увеличению издержек. «Более того, с начала введения санкций наблюдается устойчивый тренд оверкомплаенса, который распространяется не только на страны ЕС, но и на юрисдикции, формально не применяющие санкции в отношении России»,— говорит она.

Ограничения в сфере страхования и перестрахования судов, перевозящих российские металлы, могут привести к удорожанию и удлинению логистических цепочек. Поиск альтернативных маршрутов и поставщиков страховых услуг также потребует дополнительных затрат. Несмотря на отсутствие формальных оснований, сотрудничество с российской компанией, находящейся под санкционным давлением, может создать репутационные риски для западных компаний, что приведет к отказам от сотрудничества.

Советник КА Pen & Paper Роман Кузьмин уточняет, что для иных рынков, прежде всего азиатских, введение запрета на импорт цветных металлов в ЕС само по себе не означает автоматического запрета на операции вне пределов юрисдикции ЕС. Вместе с тем сделки, имеющие связь с ЕС, могут подпадать под действие санкций, например, при участии лиц из ЕС, включая банки, страховщиков и перевозчиков.

Существуют схемы обхода санкций — использование посредников в странах, не присоединившихся к санкциям, или переориентация экспортных потоков на азиатские рынки. «Однако эти механизмы сопряжены с дополнительными издержками, снижением прозрачности и повышенным риском быть уличенным в нарушении санкционного режима»,— уточняет Анна Заброцкая.

Роман Кузьмин добавляет, что для контрагентов из ЕС создаются риски административной, а также уголовной ответственности в виде штрафов, а в некоторых случаях — вплоть до лишения свободы в зависимости от национального законодательства страны ЕС. Контрагентам из других юрисдикций следует учитывать риск введения блокирующих санкций ЕС в связи с содействием обходу санкций: иностранная компания, организующая запрещенную поставку российского товара на рынок ЕС с целью обхода запрета, может попасть под санкции ЕС.

А вот перспективы оспаривания американских пошлин на палладий представляются крайне сложными.

В отличие от санкций антидемпинговые пошлины являются макроэкономическими мерами защиты внутреннего рынка, применяемыми ко всем импортерам определенной продукции из конкретной страны. Для их отмены необходимо доказать отсутствие самого факта демпинга и ущерба для американских производителей. Дело Суда международной торговли США №23-00202, касающееся антидемпинговых пошлин на замороженные креветки из Индии (Megaa Moda Private Ltd), демонстрирует сложность оспаривания подобных мер.

Процедура оспаривания в рамках ВТО или в национальных судах США может быть длительной и дорогостоящей, при этом исход дела во многом зависит от политической конъюнктуры. Как показывает практика, даже при наличии отдельных случаев успешного уменьшения пошлины добиться полной отмены крайне сложно. Полная отмена пошлин возможна лишь в исключительных случаях. Например, когда Верховный суд США признает их незаконными — подобный прецедент имел место 20 февраля 2026 года.

По мнению Романа Кузьмина, американские пошлины на палладий — это не санкции, а торгово-защитные меры, которые вводятся и пересматриваются по отдельной процедуре: Министерство торговли США и Управление международной торговли проводят расследование, чтобы установить, нанесен ли внешним импортом отрасли ущерб и в каком объеме. Введение пошлины можно оспорить в судебном порядке или во время административного пересмотра спустя год, однако на практике это сложный процесс, который требует сбора доказательств и экономического обоснования правильности выводов американских ведомств.

Полина Трифонова