ЕС в январе сократил закупки российского алюминия почти в 20 раз

Импорт российского необработанного алюминия в страны Евросоюза в январе 2026 года в годовом выражении сократился в 19,5 раз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

В феврале 2025 года ЕС утвердил 16-й пакет санкций, в который среди прочего вошли ограничения на ввоз алюминия из России. Полный запрет вступит в силу в конце 2026 года.

По итогам января Россия поставила в Евросоюз 1,2 тыс. тонн алюминия на $3,2 млн. Это минимальный показатель за всю историю торговых отношений сторон. По сравнению с декабрем 2025-го объем поставок упал в 10,2 раза. За весь 2025 год ЕС импортировал из России 303,1 тыс. тонн алюминия на 752,9 млн евро (-6,2% год к году).

При этом общий объем импорта первичного алюминия в ЕС в январе также снизился — на 38% по сравнению с прошлым годом. Основными поставщиками стали Норвегия (114,7 тыс. тонн), Исландия (50 тыс. тонн), ОАЭ (34,2 тыс. тонн), Бахрейн (19,2 тыс. тонн) и ЮАР (11,2 тыс. тонн).