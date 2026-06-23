Цена нефти Brent снизилась до $77,05 за баррель

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 12:41 мск 23 июня подешевел на лондонской бирже ICE Futures на 0,61% — до $77,05 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

К тому же моменту июльский фьючерс на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже находился на уровне $73,49 за баррель (-0,5%). Цены на топливо умеренно снижаются во вторник после падения днем ранее. 22 июня цены на Brent и WTI опускались более чем на 3% после новости о том, что США на 60 дней разрешили операции с иранской нефтью. Объем поставок сырья через Ормузский пролив начал постепенно восстанавливаться.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает открытие Ормузского пролива. 20 июня иранская сторона снова закрыла морской коридор в ответ на удары Израиля по югу Ливана. 22 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о полном возобновлении судоходства в этом районе. Он отметил, что открытие пролива уже повлияло на цены на нефть и газ.