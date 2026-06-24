Песков: независимость ЕС в обороне строится на вражеском отношении к России
Независимость Европы от США в сфере обороны будет выстроена на вражеском отношении к России, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал это важным для России вопросом.
«Для нас для русских это очень важно, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране. И эти вражеские отношения будут усиливать внутреннюю тягу к этой идентичности»,— сказал представитель Кремля на форуме «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).
В начале мая США объявили о планах вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. По данным Reuters, в этой стране находится больше всего американских военнослужащих в Европе. В июне генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы США о «немедленном сокращении» войск в Европе. При этом он рассчитывает, что в случае войны Соединенные Штаты «сделают максимум» для защиты европейских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, европейские страны намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет угрозы для Евросоюза, однако перспективы превращения ЕС в оборонный союз, озвученные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, вынуждают Москву корректировать свои внешнеполитические подходы. Россия видит в этом подтверждение общего настроя европейских государств на конфронтацию и нагнетание напряженности, а не стремление к диалогу. Европейские страны объясняют наращивание оборонного потенциала агрессивной политикой России, тогда как Москва считает такое поведение агрессивным со стороны Запада.
Евросоюз сформулировал ключевую задачу — укрепить обороноспособность и подготовиться к «большой высокоинтенсивной войне» на европейском континенте, что закреплено в Белой книге по европейской обороне «Готовность-2030». В этом документе Россия названа главной угрозой. Это решение привело к запуску программ совместных военных закупок и планам по наращиванию расходов на оборону, в том числе за счёт создания «стены дронов» вдоль границ с Россией.