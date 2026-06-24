Песков: независимость ЕС в обороне строится на вражеском отношении к России

Независимость Европы от США в сфере обороны будет выстроена на вражеском отношении к России, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал это важным для России вопросом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов Следующая фотография 1 / 2 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов

«Для нас для русских это очень важно, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране. И эти вражеские отношения будут усиливать внутреннюю тягу к этой идентичности»,— сказал представитель Кремля на форуме «Примаковские чтения» (цитата по ТАСС).

В начале мая США объявили о планах вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии. По данным Reuters, в этой стране находится больше всего американских военнослужащих в Европе. В июне генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы США о «немедленном сокращении» войск в Европе. При этом он рассчитывает, что в случае войны Соединенные Штаты «сделают максимум» для защиты европейских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, европейские страны намерены подготовиться к конфликту с Россией к 2030 году.