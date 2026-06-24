Финские пограничники получили €44 млн на борьбу с дронами
Власти Финляндии и Евросоюз выделили погранохране страны €44 млн на покупку оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной охраны Финляндии.
Выделенные средства потратят на закупку стационарных систем наблюдения и воздействия на беспилотники. В течение 2026 года их планируют установить вдоль восточной границы страны — она проходит вдоль России. Пограничники также закупят и модернизируют наземные и водные транспортные средства: их оснастят техникой для борьбы с дронами.
Погранслужба намерена довести использование таких систем до целевого уровня в 2027-2029 годах. Страна уже подала заявку в ЕС на выделение еще €36 млн на эти цели. Установленные противодроновые системы будут использовать армия и полиция страны.
Финляндия находится в числе стран, которые регулярно сообщали о залете беспилотников в свое воздушное пространство за последние полгода. В середине мая ВСУ по ошибке направили дрон к территории страны. Финские власти заявили, что появление иностранных БПЛА вблизи населенных пунктов создает угрозу безопасности страны. В конце месяца армия провела учения по борьбе с беспилотниками на юго-востоке страны.
Решение Финляндии усилить восточную границу оборудованием для борьбы с беспилотниками является частью более широкой тенденции в странах Восточной Европы и Прибалтики. Эти страны, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Норвегию, договорились о создании так называемой «стены дронов» вдоль своих границ, при этом Литва и Латвия уже объявили об инвестициях в развитие собственной «армии дронов». Эта инициатива направлена на защиту приграничных зон и усиление безопасности в условиях нарастающей активности БПЛА и нестабильности в регионе. Евросоюз активно обсуждает финансирование подобных систем противовоздушной обороны, но не все члены ЕС поддерживают идею финансирования «стены дронов» из европейских фондов. Проект вызывает споры, поскольку его осуществимость и эффективность на такой протяженной границе, как 3000 км, ставятся под сомнение.
За последний год Финляндия неоднократно сталкивалась с появлением беспилотников в своем воздушном пространстве, некоторые из которых были идентифицированы как украинские. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предполагал, что эти инциденты могли быть результатом работы российских средств радиоэлектронной борьбы. Ранее, еще в ноябре 2024 года, МВД Финляндии исключило открытие границ с Россией из-за угрозы миграции. В целом, действия Финляндии по усилению границы отражают ее озабоченность национальной безопасностью. Власти Финляндии ранее заявляли, что страна должна морально подготовиться к нормализации отношений с Россией, несмотря на текущую напряженность, назвав Россию своим постоянным соседом.