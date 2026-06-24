Финские пограничники получили €44 млн на борьбу с дронами

Власти Финляндии и Евросоюз выделили погранохране страны €44 млн на покупку оборудования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной охраны Финляндии.

Выделенные средства потратят на закупку стационарных систем наблюдения и воздействия на беспилотники. В течение 2026 года их планируют установить вдоль восточной границы страны — она проходит вдоль России. Пограничники также закупят и модернизируют наземные и водные транспортные средства: их оснастят техникой для борьбы с дронами.

Погранслужба намерена довести использование таких систем до целевого уровня в 2027-2029 годах. Страна уже подала заявку в ЕС на выделение еще €36 млн на эти цели. Установленные противодроновые системы будут использовать армия и полиция страны.

Финляндия находится в числе стран, которые регулярно сообщали о залете беспилотников в свое воздушное пространство за последние полгода. В середине мая ВСУ по ошибке направили дрон к территории страны. Финские власти заявили, что появление иностранных БПЛА вблизи населенных пунктов создает угрозу безопасности страны. В конце месяца армия провела учения по борьбе с беспилотниками на юго-востоке страны.