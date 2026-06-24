Обвиняемый в убийстве мальчика из Петербурга признал вину и показал, где спрятал тело

Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика из Петербурга признал вину и после задержания показал следователям место, где спрятал тело ребенка. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел городского управления СК Юрий Яшков, пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в убийстве школьника из Петербурга сотрудничает со следствием и дал признательные показания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Обвиняемый в убийстве школьника из Петербурга сотрудничает со следствием и дал признательные показания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Сразу после задержания он указал место, где находилось тело мальчика.

При этом первоначально обвиняемый называл другую версию произошедшего. Сначала он утверждал, что ребенок погиб после удара по голове, однако судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушье. После этого мужчина изменил показания и признался, что задушил мальчика.

Уголовное дело возбудили в конце января после исчезновения девятилетнего ребенка в Красносельском районе Петербурга. По версии следствия, мальчик вышел из дома, сел в автомобиль к незнакомому мужчине и перестал выходить на связь. Подозреваемого задержали спустя несколько дней, а тело ребенка обнаружили в водоеме на территории Ленинградской области.

Матвей Николаев