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20-летний курьер мошенников арестован за хищение 2,25 млн рублей у несовершеннолетнего

Сотрудники полиции Красносельского района задержали 20-летнего петербуржца, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он забрал у 17-летнего подростка деньги и ювелирные изделия на сумму 2,25 млн рублей. Юноша передал ценности, поверив звонку лже-сотрудника финансовой организации.

Подозреваемый задержан на улице Адмирала Черокова

Подозреваемый задержан на улице Адмирала Черокова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подозреваемый задержан на улице Адмирала Черокова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 16 июня. Неизвестный убедил подростка «обезопасить» семейные накопления и передать все курьеру. Мать пострадавшего обратилась в полицию 18 июня. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подозреваемый задержан 23 июня на улице Адмирала Черокова и арестован в порядке ст. 91 УПК РФ. Полиция вновь призывает родителей разъяснять детям, что настоящие сотрудники банков никогда не просят передавать деньги и ценности незнакомцам.

Кирилл Конторщиков

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