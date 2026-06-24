Песков анонсировал скорые переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин планирует скорые контакты с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Представитель Кремля уточнил, что приезд господина Лукашенко в Москву не ожидается. «Скоро будут контакты, мы сообщим»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

Последняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 29 мая во время саммита Евразийского экономического союза в Астане. Она продолжалась почти полтора часа. 15 июня господин Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с российским президентом, чтобы «обсудить проблемные вопросы».