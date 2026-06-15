Лукашенко рассказал о скорой встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время встретится с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить проблемные вопросы. Об этом господин Лукашенко рассказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко и Владимир Путин, Санкт-Петербург, 21 декабря 2025 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В ближайшее время, мы договорились, что встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются. Договоренность у нас одна: если правительства что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем», — заявил белорусский президент. Он отметил, что общается с российским коллегой «почти ежедневно».
Последняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 29 мая во время саммита Евразийского экономического союза в Астане. Она продолжалась почти полтора часа.