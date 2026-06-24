Песков: ситуация на фронте вскоре станет для Украины необратимой
Ситуация для Украины на фронте становится хуже с каждым днем, утверждает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, «в определенное время наступят уже необратимые процессы» для украинской армии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту... Поэтому киевский режим огрызается, как может»,— заявил представитель президента (цитата по ТАСС).
Накануне Владимир Путин поручил правительству и Минобороны «свести к нулю» последствия атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. По мнению президента России, ситуация для Украины на фронте стремительно ухудшается. Он назвал удары ВСУ по гражданской инфраструктуре попыткой раскачать общество.
Заявления о неизбежном ухудшении ситуации для Украины на фронте со стороны России делаются на фоне продолжающихся боевых действий и активных штурмовых действий российских сил, в частности, у Волчанска и Часова Яра. Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уже отмечал тяжелую обстановку на харьковском, купянском, кураховском и покровском направлениях, где российская армия стремится растянуть линию фронта.
Украинские власти, а также некоторые западные аналитики, признают, что без значительной военной и финансовой помощи со стороны США вооруженные силы Украины не смогут долго удерживать линию фронта. Отчасти это связано с нехваткой ракет для ПВО и снарядов для артиллерии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что его страна готовится к новому наступлению российских войск.
В условиях боевых действий обе стороны наносят удары. Минобороны РФ регулярно сообщает о групповых ударах по объектам на Украине, включая военные аэродромы, пороховые заводы, цеха сборки беспилотников, а также объекты энергетики и склады боеприпасов. В свою очередь, Украина регулярно атакует российскую территорию беспилотниками, что, по заявлению российского руководства, является ответом на эффективные удары по центрам принятия решений в Киеве. Госдума РФ даже принимала постановление с призывом к ООН осудить атаки ВСУ по гражданским объектам.