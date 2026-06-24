Песков: ситуация на фронте вскоре станет для Украины необратимой

Ситуация для Украины на фронте становится хуже с каждым днем, утверждает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, «в определенное время наступят уже необратимые процессы» для украинской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна: наши военные продвигаются по всему фронту... Поэтому киевский режим огрызается, как может»,— заявил представитель президента (цитата по ТАСС).

Накануне Владимир Путин поручил правительству и Минобороны «свести к нулю» последствия атак вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую инфраструктуру. По мнению президента России, ситуация для Украины на фронте стремительно ухудшается. Он назвал удары ВСУ по гражданской инфраструктуре попыткой раскачать общество.